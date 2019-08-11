Haberler» genel» Haber

Mardin Valisi Yaman güvenlik güçleri ile bayramlaştı

Mardin Valisi Yaman güvenlik güçleri ile bayramlaştıMARDİN - Mardin Valisi Mustafa Yaman, polis, jandarma ve güvenlik korucuları ile bayramlaştı.

11.08.2019 17:55
Mardin Valisi Yaman güvenlik güçleri ile bayramlaştı
Mardin Valisi Yaman güvenlik güçleri ile bayramlaştı
MARDİN - Mardin Valisi Mustafa Yaman, polis, jandarma ve güvenlik korucuları ile bayramlaştı.
Vali Yaman, beraberinde Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç ve protokol üyeleri ile birlikte asker ve polislerin bayramlarını kutladı.
Vali Yaman ilk olarak İl Jandarma Komutanlığında görevli Mehmetçik ile bayramlaşırken beraberindeki heyet ile birlikte Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek, polislerin kurban bayramını kutladı.
Bölgede huzurlu bir bayram geçirildiğini kaydeden Vali Yaman, hükumetin kararlı tutumu, alınan tedbirler ve güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sayesinde bölgede huzurun sağlanması ile güzel bir bayram geçirildiğine dikkat çekti. Vali Yaman, bayramın huzur içinde geçmesi için gerekli bütün önlemleri aldıklarını belirterek, huzurun devamı için bölgede güvenlik güçlerinin büyük bir özveri ile çalıştığını kaydetti.
Vali yaman törene katılan asker ve polislerin çocuklarına da hediyeler verdi.
Mardin Valisi Yaman güvenlik güçleri ile bayramlaştı

Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
18:39   Bahriyeliler Kurban Bayramı'nı gemide geçiriyor
18:36   Kurban keserken bin 358 kişi yaralandı
18:29   "Şehir Buluşmaları" bayramlaşma törenine yoğun katılım
18:25   Bakan Süleyman Soylu huzurevi sakinleriyle bayramlaştı
17:58   Öğrencilerden şehit babasına bayram ziyareti
17:55   Mardin Valisi Yaman güvenlik güçleri ile bayramlaştı
17:50   Şehit Uzman Çavuş Hakan Altunyurt son yolculuğuna uğurlandı