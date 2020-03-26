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Mardin ve Batman'da iki terörist saklandıkları evde yakaladı

Mardin ve Batman'da iki terörist saklandıkları evde yakaladı Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince teknik takip ve istihbari çalışmalar sonucu yerleri tespit edilen iki terörist saklandıkları evlerde yakalandı.

26.03.2020 08:56 | Son Güncelleme: 26.03.2020 08:56
Mardin ve Batman 'da iki terörist saklandıkları evde yakaladı
MARDİN - Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince teknik takip ve istihbari çalışmalar sonucu yerleri tespit edilen iki terörist saklandıkları evlerde yakalandı.
Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu saklandığı adresleri tespit edilen Şiyar Salah Hüseyin isimli terörist Midyat ilçesinde babasının evine yapılan operasyonla, Agit kod adlı Halef Halef isimli terörist ise Batman'da Atatürk Mahallesi'ndeki eve yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 2 teröristin evlerinde yapılan aramalarda 2 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet cep telefonu ve sim kart ile örgüte ait doküman ele geçirildi.
Jandarmada işlemleri tamamlanan teröristler çıkarıldıkları mahkemece silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Mardin ve Batman’da iki terörist saklandıkları evde yakaladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Mardin İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Mardin, Batman, 3. Sayfa

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Mardin ve Batman'da iki terörist saklandıkları evde yakaladı

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