Mardin ve Bingöl kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı
, Mardin
ve Bingöl
kırsallarında toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığının iç güvenlik operasyonlarına yönelik yaptığı açıklamaya göre 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bakanlık, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin- Nusaybin
ilçesi Ömeryan kırsalında 2 terörist, Bingöl- Adaklı
ilçe kırsalında 2 terörist olmak üzere toplam 4 terörist, İl Jandarma
Komutanlıklarınca yapılan hava destekli operasyonlarda etkisiz hale getirilmiştir" - ANKARA
Kaynak: İHAMardin
, Bingöl
, Güncel