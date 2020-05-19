MARDİN 'Vefa' ekibinden 19 Mayıs doğumlu gençlere sürpriz kutlama

'Vefa' ekibinden 19 Mayıs doğumlu gençlere sürpriz kutlamaMARDİN'in Derik ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu, 19 Mayıs günü doğan 3 gence Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sürpriz kutlama yaptı.

19.05.2020 18:12 | Son Güncelleme: 19.05.2020 18:16
'Vefa' ekibinden 19 Mayıs doğumlu gençlere sürpriz kutlama
MARDİN'in Derik ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu, 19 Mayıs günü doğan 3 gence Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sürpriz kutlama yaptı. Derik'te koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Vefa Sosyal Destek Grubu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi. Ekipler, ilçede yaşayan ve 19 Mayıs doğumlu olan Berivan Benk (17), Ayşe Çelik (18) ile Eyüp Çelik (16) için sürpriz kutlama organize etti. Hazırladıkları pastalar ve çeşitli hediyeler ile gençleri evlerinde ziyaret eden ekipler, hem 19 Mayıs'ı hem de doğum günlerini kutladı. Doğum günü olan gençler de sürpriz için Vefa Sosyal Destek Grubu'na teşekkür edip, çok mutlu olduklarını söyledi.
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MARDİN ’Vefa’ ekibinden 19 Mayıs doğumlu gençlere sürpriz kutlama

Kaynak: DHA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Derik, Güncel, Haber

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