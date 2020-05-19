MARDİN 'Vefa' ekibinden 19 Mayıs doğumlu gençlere sürpriz kutlama

Mardin'de üstü açık tur aracıyla 19 Mayıs konseriMARDİN'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, üstü açık tur aracıyla konser düzenlendi.

MARDİN 'Vefa' ekibinden 19 Mayıs doğumlu gençlere sürpriz kutlama
19.05.2020 19:36 | Son Güncelleme: 19.05.2020 19:36
Mardin'de üstü açık tur aracıyla 19 Mayıs konseri
MARDİN'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, üstü açık tur aracıyla konser düzenlendi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kentte yaşayan gençlere yönelik çeşitli etkinlik düzenledi. Kutlamalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisine bağlı Mazruna Sanat Topluluğu, üstü açık tur aracıyla kent merkezinde gezerek, konser verdi. Gençler de kendileri için yapılan konsere balkon ve pencerelerden, ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti.
Öte yandan Mardin'de doğum günü 19 Mayıs olan gençler evlerinden ziyaret edilerek, doğum günleri kutlandı.
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Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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