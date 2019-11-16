Haberler » Güncel » Mardin yavru köpekleri çuvala koyup, lağım çukuruna attılar - Haber

Mardin yavru köpekleri çuvala koyup, lağım çukuruna attılar

Yavru köpekleri çuvala koyup, lağım çukuruna attılarMardin'in Nusaybin ilçesinde çuvala konup, lağım çukuruna atılan 5 yavru köpekten biri telef oldu, 4'ü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

16.11.2019 10:32 | Son Güncelleme: 16.11.2019 10:36
Yavru köpekleri çuvala koyup, lağım çukuruna attılar
'in ilçesinde çuvala konup, lağım çukuruna atılan 5 yavru köpekten biri telef oldu, 4'ü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Nusaybin ilçesi Gıranvas Mahallesi'nde dün, lağım çukurundan gelen köpek seslerini duyan çevre sakinleri, itfaiyeye verdi. İhbar üzerine bölgeye Nusaybin Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. erleri, lağım çukurunda yaptıkları incelemede çuval içerisinde yavru köpeklerin olduğunu belirledi. Merdivenle lağım çukuruna inen itfaiye erleri, çuvala bırakılan 5 yavru köpeği çıkardı. Köpeklerden birinin telef olduğu belirlendi. Kurtarılan 4 köpeğin, havyan barınağını teslim edileceği öğrenilirken, yavruları lağım çukuruna atan kişi veya kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı.
Mardin yavru köpekleri çuvala koyup, lağım çukuruna attılar

Nusaybin, İtfaiye, Mardin, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
10:56 Almanya'daki hayırseverden Tomarza'ya kitap desteği
10:55 Dede mirası taş baskı yöntemi ile doğal zeytinyağı üretiyorlar
10:55 KARAKÖY'DE GENÇ KIZI DARP EDEN KADIN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
10:55 PENDİK'TE SİLAHLI KAVGA: 3 ÖLÜ... (1)
10:54 Peygamberler şehrinde tirit ziyafeti
16.11.2019 10:57:06