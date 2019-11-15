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Mardin yıkılan evin molozları altında kalıp, öldü

Yıkılan evin molozları altında kalıp, öldüMardin'de çimento fabrikasına malzeme üreten firmanın dinamit patlatması sonucu evinin bir bölümü yıkılan Mahmut Umur (57), molozların altında kalarak, yaşamını yitirdi.

15.11.2019 20:51 | Son Güncelleme: 15.11.2019 20:54
Yıkılan evin molozları altında kalıp, öldü
'de çimento fabrikasına malzeme üreten firmanın dinamit patlatması sonucu evinin bir bölümü yıkılan Mahmut Umur (57), molozların altında kalarak, yaşamını yitirdi.
Olay, bugün Yeşilli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre çimento fabrikasına malzeme üreten firmanın patlattığı dinamitlerin etkisiyle Mahmut Umur'un evinin bir bölümü yıkıldı. Yıkılan evin molozları altında kalan Umur, yaşamını yitirdi. Umur'un cesedi otopsi için Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mardin yıkılan evin molozları altında kalıp, öldü

Mardin, Güncel

Kaynak: DHA


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