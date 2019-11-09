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Terör örgütü YPG/PKK mensuplarına ait konvoy, Türkiye'den görüntülendi

Türkiye'nin ABD ve Rusya ile teröristlerin Güvenli Bölge'den çekilmesi konusunda anlaşma yapmasına rağmen terör örgütü PKK/YPG mensupları Mardin Nusaybin'in tam karşısında yer alan Suriye'nin Kamışlı ilçesinde görüntülendi. Kamışlı, mutabakatta Güvenli Bölge'nin içinde yer alıyor.

09.11.2019 15:39 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:19

Türkiye'nin ABD ve Rusya'yla Barış Pınarı Harekatı ara vermek koşuluyla teröristlerin Güvenli Bölge'den çekileceği taahhütünü almasına rağmen terör örgütü PKK/YPG mensupları Güvenli Bölge içinde yer alan Kamışlı'da görüntülendi. 'den çekilen görüntülerde, terör örgütüne ait ağır silahlı kamyonetler görüntülendi.

Suriye'nin Kamışlı kentindeki terör örgütü YPG'lilere ait konvoy, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde, konvoy hareketliliği yaşandı.

MARDİN'DEN GÖRÜNTÜLENDİ

Nusaybin'den görüntülenen, terör örgütü YPG/PKK konvoyunda, ağır silahlı kamyonetler de yer aldı. Konvoyun geçişi sırasında, zaman zaman silah sesleri duyuldu. Kamışlı'nın batısına giden konvoy, bir süre sonra gözden kayboldu.

TERÖR ÖRGÜTÜ TACİZ ATIŞLARINA DA DEVAM EDİYOR

Öte yandan terör örgütü PKK/YPG'nin Güvenli Bölge'ye yönelik taciz atışları da sürüyor. MSB, bugün yaptığı açıklamada TSK'nın mutabakatlara tam olarak uymasına rağmen teröristlerin tacizlerini sürdürdüğünü belirtti. Son 24 saatte havan, roket ve keskin nişancı atışıyla toplam 8 taciz/saldırı gerçekleştirildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, güneydoğu sınırında terör tehdidini temizlemek maksadıyla 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı. Harekat kapsamında 700'den fazla terörist etkisiz hale getirilmişken ABD Başkanı Donald Trump'ın A Takımı Türkiye'ye ziyarette bulunarak harekata ara verilmesi yönünde Türk hükümetiyle anlaşmıştı. ABD heyeti anlaşma kapsamında terör örgütü PKK/YPG'nin Güvenli Bölge'den çekileceğini taahhüt etmişti.

RUSYA DA AYNI SÖZÜ VERMİŞTİ

ABD'yle varılan anlaşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyarette Rusya Federasyonu ile varılan Soçi mutabakatında da benzer konular ele alınmıştı. Mutabakat kapsamında Türkiye harekata ara vereceğini taahhüt ederken, Rus yetkililer teröristlerin Güvenli Bölge'den çekileceğini söylemişti.

Terör örgütü YPG/PKK mensuplarına ait konvoy, Türkiye'den görüntülendi

Nusaybin, Mardin, YPG, Güncel

Kaynak: DHA


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