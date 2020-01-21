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Mardin yüksek voltaj nedeniyle eşyalarının zarar gördüğünü iddia ettiler

Yüksek voltaj nedeniyle eşyalarının zarar gördüğünü iddia ettilerMARDİN'in Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yaşayanlar, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nce (DEDAŞ) trafoya yüksek voltaj verilmesi nedeniyle elektonik ve beyaz eşyalarının hasar gördüğünü iddia ederek,...

21.01.2020 19:27 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:28
Yüksek voltaj nedeniyle eşyalarının zarar gördüğünü iddia ettiler
MARDİN'in ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yaşayanlar, Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nce (DEDAŞ) trafoya yüksek voltaj verilmesi nedeniyle elektonik ve beyaz eşyalarının hasar gördüğünü iddia ederek, zararlarının karşılanmasını istedi.
Dicle Elektrik'in dağıtım bölgesinde yer alan 'in Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde, iddiaya göre, dağıtım panosuna yüksek voltajda elektrik verilmesiyle 20 evdeki televizyon, klima, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinelerinde hasar meydana geldi. Mağdurlar DEDAŞ'tan zararlarının karışlanmasını istedi.
Mahalle halkından Abdulaziz Üge, abonelere gelen elektriği ölçtüklerini ve 200 volt olması gerekirken 390 volt olduğunu, bu yüzden elektronik cihazların hasar gördüğünü söyledi. Yüksek voltaj nedeniyle evindeki bütün eşyalarının hasar gördüğünü anlatan Üge, zararının karşılanmasını beklediğini söyledi.
Mardin yüksek voltaj nedeniyle eşyalarının zarar gördüğünü iddia ettiler

Dicle Elektrik Dağıtım, Kızıltepe, Mardin, Dicle, Güncel

Kaynak: DHA


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