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Mardini Show'un çekimlerini evinde gerçekleştirecek

Şarkıcı Berdan Mardini, TRT Kürdi'deki Mardini Show'un çekimlerini evinde gerçekleştirecek.

08.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:32
Mardini Show'un çekimlerini evinde gerçekleştirecek

Koronavirüs 'ün ülkemizde görünmesi sonrası bir çok kurum çalışanı, çalışmalarını evden yürütmeye başlamıştı. İşini evine taşıyanların arasına başarılı şarkıcı Berdan Mardini'de dahil oldu. Evinin en alt katını stüdyoya çevirerek, 'Berdan Mardini Sahne' adını veren başarılı şarkıcı, TRT Kürdi kanalında her Pazar canlı olarak ekranlara gelen Mardini Show'un çekimlerinin de evden gerçekleştireceği öğrenildi. Sosyal mesafeyi gözeterek 17 kişilik orkestrasını 6 kişiye düşürdüğünü söyleyen Mardini, "Önlemleri en üst seviye de alarak çekimlerimizi gerçekleştireceğiz. 'Hayat Eve Sığar' sözünden yola çıkarak işimizi bile evinize taşıdık. Şunu çok iyi biliyorum ki sanat her şeyin ilacıdır.& ; Bir nebze de olsa insanları eğlendirmek, yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak bizim içinde en büyük mutluluk olacak." dedi.& ;



Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Berdan Mardini, Koronavirüs, Magazin
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