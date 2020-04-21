Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Mardinli kadınlar adaçayı yetiştirecek

Mardin'de kadın çiftçiler adaçayı üretimine yönlendiriliyor.

21.04.2020 14:08 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:24
Mardinli kadınlar adaçayı yetiştirecek
Mardin 'de kadın çiftçiler adaçayı üretimine yönlendiriliyor.
Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Kadın çiftçiler eliyle adaçayı Mardin'de" projesi kapsamında, Artuklu 'nin Eroğlu Mahallesindeki üretici Süreyya Demir'in 2 dekar arazisinde adaçayı dikimi gerçekleştirildi.
Tarım ve Orman İl Müdürü Menduh Dinler, ilin adaçayı yetiştiriciliğine elverişli yörelerinde biri olduğunu söyledi.
Kadın çiftçilerin daha az masraf ve emek harcanarak, daha çok ürün ve gelir elde edilmesini, buna bağlı olarak ülke ekonomisine katıda bulunmasını sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Dinler, şöyle dedi:
"Köylerde adaçayı yetiştiriciliğinin geliştirilmesini sağlamak ve bu amaçla hem yöre çiftçisine hem de ülkemize gelir getirecek faaliyetler ile tarımsal kalkınmayı hedefliyoruz. Projenin kırsalda kadın istihdamına katkıda bulunması ile tarımda başarılı kadın girişimcilerin giderek artması amaçlanmaktadır."

Kaynak: AA

Etiketler: Artuklu, Mardin, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haberler
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi Haberler
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi
Kendilerine ’Bekçi’ denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var Haberler
Kendilerine "Bekçi" denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var
Dünya Sağlık Örgütü’nden ’Virüs laboratuvarda üretildi’ iddialarına nokta koyacak açıklama Haberler
Dünya Sağlık Örgütü'nden "Virüs laboratuvarda üretildi" iddialarına nokta koyacak açıklama
Türkiye’nin yardımına muhtaç İngiltere’de hükümet erkenci davrandı Haberler
Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı
Levent, koronadan ölen doktorun çocukları için isteğini yerine getirdi Haberler
Levent, koronadan ölen doktorun çocukları için isteğini yerine getirdi
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi? Haberler
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi Haberler
Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi
Haberler ›› Güncel ››Mardinli kadınlar adaçayı yetiştirecek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:37: Kalp krizinden hayatını kaybeden özel harekat polisi, toprağa verildi - Haber 15:37: ADANA Dut ağaçlarına yarasalar kondu - Haber 15:36: Çocuklar 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşayacak - Haber 15:36: İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli - Haber 15:36: Osmaniye'de akrabalar arasında çıkan "tarla kavgası"nda iki kişi öldü - Haber 15:01: Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti - Haber 10:54: Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti - Haberler 10:14: Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek - Ekonomi 20:27: Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi - Haber 19:44: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak - Haber