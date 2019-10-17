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Mardinli öğrencilerden Mehmetçiğe mektup

Mardin'in Midyat ilçesinde Erişti İlkokulu'nda eğitim gören 30 öğrenci Barış Pınarı Harekatında mücadele eden Mehmetçiğe moral vermek için mektup yazıp dua etti.

17.10.2019 13:20Mardinli öğrencilerden Mehmetçiğe mektup
Mardin'in Midyat ilçesinde Erişti İlkokulu'nda eğitim gören 30 öğrenci Barış Pınarı Harekatında mücadele eden Mehmetçiğe moral vermek için mektup yazıp dua etti.
Erişti İlkokulu'nda eğitim gören minik öğrenciler kahraman Mehmetçiğe moral ve destek vermek adına kolları sıvayıp mektup yazdı. Minikler askerleri ve Türkiye'yi çok sevdiklerini belirten mektuplarında, her an askerler için dualar etiklerini ifade etti. Erişti İlkokulu Müdürü Cüneyt Siber ile sınıf öğretmenleri Vildan Güllüce, yazılan mektupları toplayıp, Mehmetçiklere yollamak üzere zarflara koydu.
Siber, "Kahraman Mehmetçiğimizin Barış Pınarı Harekatını başarıyla tamamlayıp, sağ salim yuvalarına dönmelerini diliyoruz. Mehmetçiğimiz dualarımızdadır" dedi.
(Beril Solmuşgül - Bilal Bedir/İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Midyat, Mardin, Güncel

Kaynak: İHA

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