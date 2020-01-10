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Mardinli ressam Avustralya'daki yangını tuvaline işledi

Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinde kişisel sergiler açan ve Don Kişot'un ressamı olarak tanınan Mardin Kızıltepeli Şerif Kino, bu sefer tuvaline dünyanın gündeminde olan Avustralya'daki bitmek bilmeyen yangını işledi.

10.01.2020 12:44 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:51Mardinli ressam Avustralya'daki yangını tuvaline işledi
Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinde kişisel sergiler açan ve Don Kişot'un ressamı olarak tanınan Kızıltepeli Şerif Kino, bu sefer tuvaline dünyanın gündeminde olan 'daki bitmek bilmeyen yangını işledi. Kino, binaların üzerinde yangından kaçan bir kanguruyu resmetti.

Kızıltepeli ressam Şerif Kino, 1995'ten bu yana İsveç, Erzurum, İstanbul ve Mardin'de çok sayıda kişisel ve karma sergi açtı. Şerif Kino resimlerinin ilham kaynağı olarak Cervantes'in 'Don Kişot' adlı eserini gösteriyor. Kızıltepe Urfa Caddesi üzerinde bulunan atölyesinde resimler çizen Şerif Kino, Avustralya'da 3 aydır süren yangını resimlerine konu edindi. Kino, tuvalinde binaların üzerinde yangından kaçan bir kanguruyu işledi.

Herkesin hayatında bir Don Kişot'luk olduğunu anlatan Kino, "Benim hayatımda da biraz Don Kişot'luk var. Açıkçası her insanda biraz Don Kişot'luk olmalı diye düşünüyorum. Kendi idealleri uğruna mücadele veren ve bu mücadele sonucunda her hangi bir şey elde etmese bile herkeste bir Don Kişot'luk var" dedi.

Avustralya'daki yangını yüreğinde hissettiğini vurgulayan Kino, "Arkamdaki resim günümüzü yansıtan bir resimdir. Avustralya'da bir doğal afet yaşanılıyor. Bu konu ile ilgili çok üzgünüz. İçim yandı ve bu kanguruyu tuvalime aktardım. Belki bir yerlere mesaj verilir. Belki bu yangına bir su dökülür ve bu yangın söndürülür" şeklinde konuştu. - MARDİN

Avustralya, Don Kişot, Ressam, Mardin, Güncel

Kaynak: İHA

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