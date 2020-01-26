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Mardinli Tuana Abak satranç şampiyonasında birinci oldu

Mardinli Tuana Abak Türkiye küçükler ve yıldızlar satranç şampiyonasında 8 yaş kategorisinde birinci oldu.

26.01.2020 10:08 | Son Güncelleme: 26.01.2020 10:12Mardinli Tuana Abak satranç şampiyonasında birinci oldu
Mardinli Tuana Abak Türkiye küçükler ve yıldızlar satranç şampiyonasında 8 yaş kategorisinde birinci oldu.

Antalya'da bir otelde 18-25 ocak tarihleri arasında düzenlenen 2020 Türkiye küçükler ve yıldızlar satranç şampiyonasında farklı yaş kategorilerinde 81 ilden bin 874 sporcu boy gösterdi. Şampiyonada Tuana Abak, 8 yaş kategorisinde tüm rakiplerini yenerek Türkiye birincisi oldu. Turnuva sonunda derece alan sporculara düzenlenen tören ile hediyeleri takdim edildi.

Dünya okullar satranç şampiyonasında ay yıldızlı bayrağı temsil edecek olan Tuana Abak, bu kadar güçlü sporcular arasında birinci olmanın gurur verici olduğunu söyledi. - MARDİN

Spor

Kaynak: İHA

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