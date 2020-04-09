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Mardinli yardımseverlerden ihtiyaç sahibi ailelere destek

Mardin'de bir araya gelen yardımseverler tarafından maddi durumu düşük ailelere gıda yardımı yapıldı.

09.04.2020 17:47 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:47
Mardinli yardımseverlerden ihtiyaç sahibi ailelere destek
Mardin 'de bir araya gelen yardımseverler tarafından maddi durumu düşük ailelere gıda yardımı yapıldı.

Mardin'de bir araya gelen yardımseverler, korona virüs nedeni ile işlerini kaybeden ailelere gıda kolisi dağıttı. İmkanları doğrultusunda yardım dağıttıklarını kaydeden yardımseverlerden Halil Çiftsüren, daha fazla aileye yardım etmek istediklerini söyledi. Çiftsüren, "Farklı sektörlerde çalışan bir grup gönüllü ile maddi durumu düşük ailelere gıda kolisi dağıttık. Herkesin bu zorlu süreçte elinden geleni yapmalarını arzuluyoruz. Bu süreçte emeği geçen arkadaşlarımız var olsunlar. Onların desteğiyle ailelerimize ulaştık" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mardin, Güncel
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