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Mardinlilere uçurtma ile 'evde kal' çağrısı

Mardinlilere uçurtma ile 'evde kal' çağrısıMARDİN'de uçurtma ustası Zahit Mungan, koronavirüsle mücadele kapsamında üzerinde 'evde kal' yazısı olan uçurtmasını uçurdu.

20.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 20.04.2020 13:50
Mardinlilere uçurtma ile 'evde kal' çağrısı
MARDİN'de uçurtma ustası Zahit Mungan, koronavirüsle mücadele kapsamında üzerinde 'evde kal' yazısı olan uçurtmasını uçurdu.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele devam ediyor. Bu kapsamda yetkililerce sıkça yapılan 'evde kal' çağrısına Mardinli uçurtma ustası Zahit Mungan da destek verdi. Tarihi kentin kültürel simgelerini uçurtma yaparak tanıtan Zahit Mungan, bu kez koronavirüsle mücadele için uçurtmasını havalandırdı. Mardin'in tarihi evlerinden birinin damına çıkan Mungan, gökyüzünden vatandaşlara üzerinde 'evde kal' yazılı uçurtması ile çağrıda bulundu.
'HERKES EVDE KALSIN UÇURTMASINI UÇURSUN'
Koronavirüs nedeni ile evde kalan çocukların damlarda uçurtmaları ile keyifli bir gün geçirebileceğini kaydeden Mungan, "Mardin yüzyıllardır uçurtma uçurulan bir şehir. Ben de insanlar evde kalsın diye uçurtmamı uçuruyorum, sosyal medya hesabımdan paylaşıyorum. Mardin'deki çocukları evlerinde uçurtmalarını yapmaya ve uçurmaya davet ediyorum. Herkes evde kalsın ve uçurtmalarını gökyüzüne uçursun" dedi.
Mungan'la birlikte birçok çocuk ve gencin de evlerinin damından kendi uçurtmalarını uçurmasıyla kentte görsel bir şölen oluştu. Mardinlilere uçurtma ile ’evde kal’ çağrısı

Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Mardin, Wuhan, Güncel
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