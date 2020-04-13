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Mardn'de iki kırsal mahalle karantinaya alındı

Mardin Valiliği, merkez Artuklu ve Mazıdağı'nda birer kırsal mahallede korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındığını açıkladı.

13.04.2020 14:13 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:13
Mardn'de iki kırsal mahalle karantinaya alındı
Mardin Valiliği, merkez Artuklu ve Mazıdağı 'nda birer kırsal mahallede korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Artuklu ilçesi kırsal Bağlıca Mahallesi ile Mazıdağı ilçesi kırsal Gümüşyuva Mahallesinde korona virüs salgınından vatandaşları korumak, salgının yayılmasını önlemek ve kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla Artuklu İlçe Hıfzıssıha Kurulu ve Mazıdağı İlçe Hıfzıssıha Kurulunca 13 Nisan 2020 tarih ve saat 12.00 itibariyle ikinci bir karara kadar istisnai durumlar dışında giriş ve çıkışlara izin verilmeyeceği, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verildiği kaydedildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mazıdağı, Artuklu, Mardin, 3. Sayfa
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