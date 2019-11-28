Mareşal Fevzi Çakmak'ta Deforme olan kanalizasyon hattı yenileniyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, mahallerde ortaya çıkan altyapı ihtiyaçlarına kısa sürede cevap veriyor. Bu kapsamda, Yunusemre ilçesine bağlı Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 6247 Sokakta deforme olan kanalizasyon hattında yenileme çalışmasına başladı. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışma sayesinde 6247 Sokakta ikamet eden mahalle sakinleri sağlıklı altyapıya kavuşacak.

Muhtar Sezer çalışmadan memnun

Mahalle Muhtarı Musa Sezer de 6247 Sokakta yürütülen çalışmadan memnun olduklarını ifade ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.