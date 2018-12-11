Marev'den Vali Gül'e Ziyaret

11 Aralık 2018 Salı 10:16



11 Aralık 2018 Salı 10:16

Mardinliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı başkan ve yönetim kurulu üyeleri Gaziantep Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Gül kapısının toplumun bütün kesimlerine açık olduğunu ifade etti.Kısa adı MAREV olan Mardinliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkan ve üyeleriyle Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Gaziantep'te göreve yeni başlayan Vali Davut Gül'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. MAREV Başkanı Abdülkerim Arslan önceliklerinin eğitim olduğunu, vakıf olarak eğitimi önemsediklerini ve üniversiteye giden öğrencilere eğitim bursu verdiklerini ifade ederek, "Mardinli sanayici ve iş adamları olarak yaşadığımız kenttin gelişmesi ve kalkınması için üzerimize düşenleri yapıyoruz. Ülkemize katma değer üreterek ekonomiye önemli katkılar sağlıyoruz. Vakfımızın en büyük önceliği nitelikli insan iş gücü yetiştirilmesine katkı sağlamak olup bunun için vakfımızın belirlediği kriterleri taşıyan ve doğum yeri neresi olursa olsun başarılı öğrencilere destek olmaktır. Diğer taraftan ortaokul ve lise seviyelerinde ki öğrencilerimize ücretsiz etüt hizmetlerimiz devam etmektedir. Toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın arttırılması için yılın belli dönemlerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza çeşitli gıda yardımlarımız sürmektedir. Birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağımıza inanıyoruz" dedi.Vali Davut Gül'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek toplumun bütün kesimleriyle iş birliği içerisinde daha güzel bir Gaziantep için el birliğiyle çalışacaklarını ifade ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - GAZİANTEP