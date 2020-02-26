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BBC

Maria Sharapova 32 yaşında tenisi bıraktı

Rus tenişsçi Maria Sharapova 32 yaşında tenisi bıraktığını açıkladı.

26.02.2020 16:45 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:45Maria Sharapova 32 yaşında tenisi bıraktı

Rus tenişsçi Maria Sharapova 32 yaşında tenisi bıraktığını açıkladı. Maria Sharapova kararını ve Vanity Fair dergileri için kaleme aldığı yazıda kamuoyuna duyurdu.

Sharapova, özellikle omzundan geçirdiği sakatlıkların ardından, "vücudunun dikkatini dağıttığını" söyledi.

Kariyerinde tek kadınlarda 5 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Sharapova, dünya sıralamasında 373. sıraya kadar gerilemişti.

Sharapova ilk Grand Slam şampiyonluğunu 2004'te 17 yaşında Wimbledon Turnuvası'nı kazanarak elde etmişti.

Rus tenisçi 2012'de de Fransa Açık Tenis Turnuvası'nı kazanarak, ABD ve Avustralya açık dahil dört büyük tenis turnuvasının tamamını kazanmayı başaran kadın tenisçiler arasında girmişti.

Sharapova, 2016'da aldığı 15 ay doping cezasının ardından yeniden kortlara dönmüştü.


Maria Sharapova, Vogue, Tenis, Spor
BBC


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