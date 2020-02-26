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Maria Sharapova'dan tenise veda

"Tenis, bana ve dünyaya, neler yapabileceğimi gösterdi"- 5 grand slam şampiyonluğu, toplamda 645 galibiyetİlk grand slam zaferi, 17 yaşında geldi - Dünyaca ünlü kadın tenisçi Maria Sharapova, 32 yaşında tenise veda ettiğini açıkladı.

26.02.2020 16:35 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:36Maria Sharapova'dan tenise veda

" , bana ve dünyaya, neler yapabileceğimi gösterdi"

- 5 grand slam şampiyonluğu, toplamda 645 galibiyet

İlk grand slam zaferi, 17 yaşında geldi

- Dünyaca ünlü kadın tenisçi Maria Sharapova, 32 yaşında tenise veda ettiğini açıkladı.

Vogue and Vanity Fair'de yazdığı bir yazı ile tenise veda ettiğini dile getiren Rus tenisçi, sevenlerine seslendi. "Bu konuda yeniyim, lütfen beni affedin. Tenise güle güle diyorum" ifadelerinin yer aldığı açıklamada Sharapova, "Tenis, bana ve dünyaya, neler yapabileceğimi gösterdi. Kendimi nasıl geliştirdiğim ve büyüttüğümün cevabı tenis" dedi.

5 GRAND SLAM ŞAMPİYONLUĞU

ilk grand slam zaferine 2004'te henüz 17 yaşındayken Wimbledon'da uzanan Sharapova, uzun kariyerine; 1 Avustralya Açık (2008), 2 Fransa Açık (2012-2014), 1 Wimbledon (2004) ve 1 ABD Açık (2006) şampiyonluğu ile toplamda 5 grand slam şampiyonluğu sığdırdı. İlk olarak 22 Ağustos 2005'te kadınlar 1 numarasına yükselen Rus yıldız, kariyeri boyunca 816 maça çıkarken, bu maçların 645'ini kazandı, 171'inde ise korttan boynu bükük ayrıldı. Tek kadınlarda toplamda 36 kez kupaya uzanan Sharapova, kadın tenisinin tarihine imza atmayı başaran isimlerden biri olmayı başardı.



Maria Sharapova, Vanity Fair, Tenis, Spor

Kaynak: DHA

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