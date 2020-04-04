Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Maria Sharapova, karantinada hayranlarıyla sohbet etmek için sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı

Şubat ayında aktif sporculuk kariyerini noktalayan Rus tenisçi Maria Sharapova, koronavirüs pandemisi nedeniyle vaktini evde geçirirken, bu zamana kadar hiç rastlanmayan bir harekete imza attı. Sharapova, sosyal medya hesabından telefon numarasını paylaşarak hayranlarıyla sohbet etmek istediğini söyledi.

04.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:41

Dünya sporunun en başarılı figürlerinden biri olan ve Şubat ayında aktif sporculuk hayatını noktalayan tenisçi Maria Sharapova, tüm dünyada hayatı felç eden koranavirüs pandemisi nedeniyle vaktini evde değerlendiriyor.

Bu sürede sosyal medyayı aktif kullanan ve hayranlarına daha fazla zaman ayıran Sharapova, bu zamana kadar görülmemiş bir hamle yaparak dikkatleri üzerine çekti.

TELEFON NUMARASINI PAYLAŞTI

32 yaşındaki Sharapova, Twitter hesabından telefon numarasını paylaştı ve mesaj atan herkese cevap vereceğini söyledi. Geçtiğimiz hafta 150 kişiyle video konferans yaptığını söyleyen Sharapova, daha çok kişiye ulaşmak istediğini ifade etti.

Maria Sharapova, karantinada hayranlarıyla sohbet etmek için sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı

"EVDE NELER YAPTIĞINIZI ANLATMANIZI İSTİYORUM"

"Tüm takipçilerim ve hayranlarımla iletişim kurmanın bir yolunu bulmaya çalıştım" diyen Rus tenisçi, "Geçen hafta yaptığım sohbetleri çok sevdim ve keşke daha fazla kişiyle sohbet edebilseydim. Çünkü hepimiz evde kendimizi hapsediyoruz. Bu yüzden evde geçirdiğiniz vakitte neler yaptığınızı bana anlatmanızı istiyorum. Evet size özel bir numara aldım. Bana doğrudan bu numara üstünden ulaşabilirsiniz. İsterseniz sadece 'merhaba' da yazabilirsiniz. Size cevap vereceğim" ifadelerini kullandı.

Sharapova'nın bu hamlesine sadece hayranları değil, tenis dünyasının ünlü isimleri de şaşırdı. Amerikalı Tenisçi Mardy Fish, Sharapova'nın numarasını paylaştığı tweete yanıt olarak şaşırdığını simgeleyen emoji koydu. Sharapova, Fish'in bu mesajına "Bana mesaj at" diyerek karşılık verdi.

Maria Sharapova, karantinada hayranlarıyla sohbet etmek için sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı
Maria Sharapova, karantinada hayranlarıyla sohbet etmek için sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı
Etiketler: Maria Sharapova, Spor

Haberin Videosu :

Rus tenisçi Maria Sharapova, karantinada hayranlarıyla sohbet etmek için sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››Maria Sharapova, karantinada hayranlarıyla sohbet etmek için sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı - Spor
Yorumlar (1)
SİVASLI:yav sayın hanımefendi bizim evde ne yaptığımız değil asıl siz ne yapıyorsunuz yalnızlık bağrınıza tak ettiyse boşver Coronayı moronayı nasılsa ğünün birinde öleyecekmiyiz ha şimdiii ha sonraa ne farkeder önemli olan inancı kaybetmeden ve tüm zevkleride yaşayarak ölmek
Cevap Yaz 1 0

Spor Manşet

Haberler

Sevgilisiyle karantinaya girmek isteyen güzel tenisçiden kalça pozu Spor
Sevgilisiyle karantinaya girmek isteyen güzel tenisçiden kalça pozu
Terim’in talebi sonrası, sözleşmesi bitecek Donk için karar verildi Spor
Terim'in talebi sonrası, sözleşmesi bitecek Donk için karar verildi
Süper Lig’in tek kadın başkanından çarpıcı itiraf: Maça çıkmayacaktık Spor
Süper Lig'in tek kadın başkanından çarpıcı itiraf: Maça çıkmayacaktık
Ünlü sporcu, korona yüzünden babaanne ve babasını 2 gün arayla kaybetti Spor
Ünlü sporcu, korona yüzünden babaanne ve babasını 2 gün arayla kaybetti
Dünya korona ile mücadele ederken salgının sıçramadığı ülkede lig start alıyor Spor
Dünya korona ile mücadele ederken salgının sıçramadığı ülkede lig start alıyor
Beşiktaş, korona salgını sonrası maaş resti çeken 5 ismi gönderiyor Spor
Beşiktaş, korona salgını sonrası maaş resti çeken 5 ismi gönderiyor
Muslera’dan, sosyal medyayı sallayan Nagatomo paylaşımı: Gülümseyin Spor
Muslera'dan, sosyal medyayı sallayan Nagatomo paylaşımı: Gülümseyin
Beşiktaş’ta Dorukhan krizi büyüyor! İstediği maaş dudak uçuklattı Spor
Beşiktaş'ta Dorukhan krizi büyüyor! İstediği maaş dudak uçuklattı

Son Dakika Spor Haberleri

14:37: Cristiano Ronaldo, 9 milyon dolara araba satın aldı - Spor 14:16: Denizlispor'da kale emin ellerde - Spor 14:15: Pınar Karşıyaka'nın kulağı FIBA'da - Spor 13:55: Kayserispor'da 5 futbolcuya sokağa çıkma yasağı - Spor 13:52: Hidayet Türkoğlu'ndan ertelenen liglerin geleceğiyle ilgili açıklama Açıklaması - Spor 13:23: Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü - Magazin 13:22: Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu - Haber 12:58: Maria Sharapova, karantinada hayranlarıyla sohbet etmek için sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı - Spor 10:46: Koronavirüs vakasının görülmediği Tacikistan'da futbol maçları başlıyor - Spor 10:16: Beşiktaş'ta 5 futbolcu, koronavirüs krizi sonrası maaş indirimini kabul etmedi - Spor 09:59: Ünlü boksör Anthony Yarde, koronavirüsten 2 gün arayla babasını ve babaannesini kaybetti - Spor 09:52: Muslera'dan video konferans paylaşımı: Nagatomo gibi gülümseyin - Spor