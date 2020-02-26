Maria Sharapova, tenisi bıraktığını açıkladı

Kadınlar tenisinin dünyadaki en önemli isimlerinden olan Rus Maria Sharapova, hayranlarını üzen kararını duyurdu. Sharapova, profesyonel tenis kariyerini noktaladığını açıkladı.

Ünlü Vogue dergisi için bir makale kaleme alan Sharapova, kararının nedenlerini anlattı.

Sharapova'nın yazdığı makalenin önemli kısmı şöyle;

Tek bildiğiniz hayatı nasıl geride bırakabilirsiniz? 28 yıl boyunca severek yaptığım, sayısız gözyaşı, tarif edilemez heyecanlar yaşadığım, bir aile edindiğim bu sporda küçük bir kızken adım attığınız kortlardan nasıl ayrılabilirsiniz? Buna biraz yeniyim, bu yüzden beni affedin. Tenis, sana elveda diyorum.

"ZİRVEDEN GÖRDÜĞÜM MANZARA İNANILMAZDI"

Geriye dönüp baktığımda tenisin benim dağım olduğunu anlıyorum. Yolum vadiler ve patikalarla doluydu ancak zirvesinden gördüğüm manzara inanılmazdı. 28 yıl ve 5 Grand Slam zaferinden sonra farklı bir arazide yarışmak ve yeni bir dağı keşfetmek için hazırım.

"DÖRT GÖZLE BEKLEDİĞİM BAZI ŞEYLER VAR"

Zafer kazanma isteğim hiç azalmayacak. Önümde ne olursa olsun, aynı odağı, ahlakını ve yol boyunca öğrendiğim tüm dersleri yeni yolumda uygulayacağım. Dört gözle beklediğim bazı şeyler var. Mesela, ailemle birlikte yaşayacağım sakinlik hissi, sabah uyandığımda içeceğim bir fincan kahve, beklenmedik hafta sonu kaçamakları gibi.

"HALA BÜYÜYECEĞİM"

Tenis bana dünyayı gösterdi. Kendimi test ettim ve büyüdüm. Böylece hayatımın bir sonraki bölümünde, bir sonraki dağım için seçebileceğim her şeyde kendimi ileriye iteceğim. Hala tırmanacağım ve hala büyüyeceğim.

DOPİNG İTİRAFI KARİYERİNİ ETKİLEMİŞTİ

Maria Sharapova, 2016 yılında düzenlediği basın toplantısında, Avustralya Açık'ta doping testini geçemediğini söylemişti. Sharapova, doping testinin pozitif çıkmasının nedeni olarak 2006 yılından beri kullandığı Meldonium adlı yasak madde olduğunu itiraf etmişti.

Sharapova, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Testi geçemedim ve bütün sorumluluğu üstleniyorum. Son 10 yıldır yasal bir şekilde bu ilacı alıyordum. Wada'nın yasaklı listesinde değildi. 1 Ocak'tan itibaren de yasaklı maddeler arasına girdiğini bilmiyordum. Wada'dan 22 Aralık'ta yasaklı maddeler listesinde yapılan değişikliklerle ilgili bir e-posta aldım. Burada yasaklı maddeleri görebiliyorsunuz ben de o linke tıklamadım. Çok büyük bir hata yaptım. Bunun sonuçları olacağını biliyorum ama kariyerimin bu şekilde bitmesini istemezdim. Umarım tekrar oynayabilmem için bir şans verilir" ifadelerini kullanmıştı.

15 AY CEZA ALMIŞTI

Sharapova, yaptığı bu itiraf sonrası 15 ay tenisten men cezası almıştı.

Tek kadınlarda eski dünya 1 numarası Sharapova, kariyeri boyunca 2004 Wimbledon, 2006 ABD Açık, 2008 Avustralya Açık, 2012 ve 2014 Fransa Açık şampiyonlukları yaşamıştı.