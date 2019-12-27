Maria Zakharova'dan dans şov

Daha önce de birçok dans videosu yayınlanan Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, yeni yıl eğlencesi kapsamında düzenlenen programda yine sahneye çıktı.

Bakanlık binasındaki etkinlikte dans eden Zakharova, o anların görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladı.

Zakharova, 2016 yılında Soçi kentinde gerçekleştirilen Güneydoğu Asya Ulusal Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde de Rus halk şarkısı "Kalinka" eşliğinde dans etmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zakharova'nın dansıZakharova'nın Kalinka dansı