Haberler » Spor » Mariano, Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor! - Spor

Mariano, Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor!

Gönderilecekler listesinde ilk sırada yer alan Mariano, yönetime, "Sezon sonuna kadar hiçbir yere gitmeyeceğim" diyerek takımdan ayrılmak istemediğini belirtti.

17.12.2019 19:09 | Son Güncelleme: 17.12.2019 19:31

Ocak ayında kadroda büyük bir değişime gitmeye hazırlanan 'da işler hiç de sanıldığı kadar kolay olmayacak. Bazı futbolcularla yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, oyuncuların kontratları ve yıllık ücretlerine saplanıp kalırken, takımda ilk sorun çıkaran ismin Mariano olduğu ortaya çıktı.

ALBAYRAK, MARİANO'NUN MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜ

Devre arasında Brezilyalı sağ bekle ipleri koparmaya hazırlanan sarı kırmızılı yönetime 'Bir yere gitmiyorum' diyen 33 yaşındaki oyuncu sezon sonuna kadar İstanbul'da kalacağını bildirirken, Abdurrahim Albayrak'ın futbolcunun menajeri Marcelo Robalinho ile bir görüşme daha yapacağı ifade edildi.

YÖNETİM 500 BİN EUROYA SÖZLEŞME FESHİNİ DÜŞÜNÜYOR

Kadro dışı kalsa bile tıpkı Linnes tribünde oturarak sözleşmesi bitene kadar Galatasaray'da kalmak isteyen Mariano 1 milyon 150 bin euroluk alacağından vazgeçmezken, yönetimin 500 bin euro verip Mariano'nun kontratını feshetmeyi planladığı bildirildi.

(Akşam)

Mariano, Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor!

Galatasaray, Spor


HABER YORUMLARI (5)
KENAN:Boş boş konuşmayın verin adamın parasını alırken şov yapıp yıldız aldık diye hava atmasını biliyorsunuz
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
HALODAYI:İyi halt ettiniz. Yolatamadınjz
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
VATANDAŞ:adama sözleşme yaparken düşünecektiniz adam sözleşmedeki hakkını istiyor fazlasını değil
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
XX:bu suluklerin anasindan emdigi sutu burnundan getirin bak nasil giderler
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
GALA1905:Tam dayaklik.
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
Spor

Son Dakika Haberleri

20:50 Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı - Spor
20:46 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Spor
20:39 Aytemiz Alanyaspor: 1-7 - Spor
20:35 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor maçının ardından - Spor
20:34 Çaykur Rizespor: 1-1 - Spor
20:06 ABD Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil'e destek! - Spor
19:09 Mariano, Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor! - Spor
17:57 İtalyan basını Başakşehir yerine Beşiktaş logosunu kullandı! - Spor
17:21 Mircea Lucescu, Santos yolunda! - Spor
17:11 Lyon, Steven Nzonzi'ye talip oldu! - Spor
17.12.2019 20:55:04