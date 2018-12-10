Mariano: Galatasaray'ın Avrupa Liginde Önü Açık

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubunda Porto ile İstanbul'da oynayacağı son maç öncesinde sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Mariano, Florya Metin Oktay Tesislerinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Porto ile önemli bir maça çıkacaklarını söyleyen Mariano, "Gruptan çıkmayı garantilediler. Zorlu bir takım. Galatasaray'ın her zaman Avrupa'da olması lazım. Bunun bilincindeyiz. Yarınki maçta kazanacağımız puanların farkındayız. Galatasaray tarihinde Avrupa'da olmak var. Onun için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

"GALATASARAY'IN HER ZAMAN AVRUPA'DA OLMASI GEREKİYOR"

Dengeli bir grupta olduklarını belirten Brezilyalı futbolcu, "Diğer gruplara baktığımızda favoriler var ama bizde öyle değil. Herkesin favori göründüğü bir gruptu. Biz de elimizden geleni yaptık. Futbolda böyle şeyler var. Elimizde Avrupa Ligi var. Galatasaray'ın her zaman Avrupa'da olması gerekiyor. Yarın çıkıp, taraftarımızla güzel skor alıp Avrupa'da devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİNDE ÖNÜ AÇIK"

Porto'nun en büyük avantajını beraber oynayan bir takım olarak ifade eden başarılı futbolcu, "İlk oynadığımız maçı kimse unutmasın. Şanssız bir gol yedik. Önümüzde Avrupa Ligi var. Avrupa Liginin Şampiyonlar Liginden farkı yok. Avrupa Ligini daha önce Sevilla ile kazandım. Galatasaray'ın o kupada önü açık. Orada devam edersek başarılı olacağımıza inanıyorum." dedi.