- Mariano: " Galatasaray 'ın Avrupa Ligi'nde önü açık"İSTANBUL - Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Mariano, Avrupa Ligi'nin Şampiyonlar Ligi'nden farkının olmadığını belirterek, "Galatasaray'ın o kupada önü açık. Orada devam edersek başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Porto ile yarın İstanbul 'da oynayacağı son maç öncesinde sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Mariano, Florya Metin Oktay Tesisleri 'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yarın Porto ile önemli bir maça çıkacaklarını söyleyen Mariano, "Gruptan çıkmayı garantilediler. Zorlu bir takım. Galatasaray'ın her zaman Avrupa'da olması lazım. Bunun bilincindeyiz. Yarınki maçta kazanacağımız puanların farkındayız. Galatasaray tarihinde Avrupa'da olmak var. Onun için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu."Galatasaray'ın her zaman Avrupa'da olması gerekiyor"Dengeli bir grupta olduklarını belirten Brezilyalı futbolcu, "Diğer gruplara baktığımızda favoriler var ama bizde öyle değil. Herkesin favori göründüğü bir gruptu. Biz de elimizden geleni yaptık. Futbolda böyle şeyler var. Elimizde Avrupa Ligi var. Galatasaray'ın her zaman Avrupa'da olması gerekiyor. Yarın çıkıp, taraftarımızla güzel skor alıp Avrupa'da devam edeceğiz" şeklinde konuştu."Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde önü açık"Porto'nun en büyük avantajını beraber oynayan bir takım olarak ifade eden başarılı futbolcu, "İlk oynadığımız maçı kimse unutmasın. Şanssız bir gol yedik. Önümüzde Avrupa Ligi var. Avrupa Ligi'nin Şampiyonlar Ligi'nden farkı yok. Avrupa Ligi'ni daha önce Sevilla ile kazandım. Galatasaray'ın o kupada önü açık. Orada devam edersek başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.