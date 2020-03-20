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Mariano: Galatasaray'la sözleşmem bitince Brezilya'ya döneceğim

Ara transfer döneminde ayrılığı gündeme gelen ancak teknik direktör Fatih Terim tarafından kadroda tercih edilmesi nedeniyle transferi askıya alınan Mariano, ülke basınına açıklamalarda bulundu. Mariano, Galatasaray'la sözleşmesi sona erdikten sonra ülkesi Brezilya'ya döneceğini söyledi.

20.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:48

Galatasaray'ın tecrübeli sağ beki Mariano, Brezilya basınına verdiği röportajda sezon sonu ülkesine dönmeyi planladığını söyledi.

Mariano, Esporte Interativo'nun muhabiri Marcelo Bechler'e geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ile olan sözleşmesinin sezon sonu biteceğini belirten Mariano, "Brezilya'ya dönmeyi düşünüyorum. Galatasaray ile olan sözleşmemin sonuna geldim. İki ay kaldı ama Koronavirüs nedeniyle nasıl olacağını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"KULÜP ÖNCELİĞİM YOK"

Brezilya'daki kulüp önceliğine de değinen tecrübeli sağ bek, "Önceliğim yok. Elbette yetiştiğim kulüp Guarani'ye sempati duyuyorum. Fluminense ile de 2009'da küme düşmekten kurtulup yeni bir hikâye yazmıştık. 2010'da Brezilya şampiyonluğuna ulaştık. Bu kulüplere sevgim var ama önceliğim bulunmuyor" dedi.

"FLAMENGO BENİMLE GÖRÜŞTÜ"

Devre arası transfer döneminde Flamengo ile görüştüğünü de belirten Mariano, "Rafinha gelmeden önce bir teklif aldım. Flamengo'dan biri benimle temasa geçti. Sonrasında seçimlerinin Rafinha olduğunu açıkça belirttiler. Ben de, 'Sorun değil, Türkiye'de mutluyum' dedim" ifadelerini kullandı.

Mariano: Galatasaray’la sözleşmem bitince Brezilya’ya döneceğim

Haberin Videosu :

Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Mariano: Galatasaray'la sözleşmem bitince Brezilya'ya döneceğim
Etiketler : Spor

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