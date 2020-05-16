Marinadaki yatta çıkan yangın, lüks yatlara sıçramadan söndürüldü

Antalya'da serbest bölgede bulunan bir motor yatta çıkan yangın, çevredeki lüks yatlara sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.

Marinadaki yatta çıkan yangın, lüks yatlara sıçramadan söndürüldü
16.05.2020 23:54 | Son Güncelleme: 16.05.2020 23:55

Antalya'da serbest bölgede bulunan bir motor yatta çıkan yangın, çevredeki lüks yatlara sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, saat 22.30 sıralarında Konyaaltı ilçesindeki Antalya Serbest Bölgedeki Setur Marina'da bulunan motor yatta henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri diğer yatlara sıçramadan kontrol altına aldı. Yaralanan kimsenin olmadığı yangında soğutma çalışmasının ardından karaya çekilen yatta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.


Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Konyaaltı, İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa, Haber

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