Marinho, Antremanlara Geri Döndü
Brezilya ekiplerinden Santos FC'nin Brezilyalı kanat oyuncusu yaşadığı sakatlığı atlattı ve takımla birlikte antremanlara çıkmaya başladı.
12.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:00
Brezilya ekiplerinden Santos FC'nin Brezilyalı kanat oyuncusu yaşadığı sakatlığı atlattı ve takımla birlikte antremanlara çıkmaya başladı.
Kaynak: Dugout
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Afkika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Spor
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Spor
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Spor
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Spor
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Spor
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Spor
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Spor
Çin'de koronavirüsü atlatan İngiliz vatandaşı, yaşadığı süreci anlattı