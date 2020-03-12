Menü
Haberler ›› Spor ››Marinho, Antremanlara Geri Döndü - Spor

Marinho, Antremanlara Geri Döndü

Brezilya ekiplerinden Santos FC'nin Brezilyalı kanat oyuncusu yaşadığı sakatlığı atlattı ve takımla birlikte antremanlara çıkmaya başladı.

12.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:00
Brezilya ekiplerinden Santos FC'nin Brezilyalı kanat oyuncusu yaşadığı sakatlığı atlattı ve takımla birlikte antremanlara çıkmaya başladı. Marinho, Antremanlara Geri Döndü

Kaynak: Dugout

Etiketler : Brezilya, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Afkika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Spor
Afkika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Spor
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Son dakika: Spor
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı Spor
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı Spor
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi Spor
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor Spor
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Çin'de koronavirüsü atlatan İngiliz vatandaşı, yaşadığı süreci anlattı Spor
Çin'de koronavirüsü atlatan İngiliz vatandaşı, yaşadığı süreci anlattı