Mario Balotelli - İtalya'da golcü futbolcuya ırkçı tezahüratlara tepki: 'Kimliğini belirleyen...

İtalya Birinci Ligi Serie A'da dün oynanan Hellas Verona-Brescia maçında Mario Balotelli'ye yönelik ırkçı tezahüratlar spor ve siyaset dünyasında tepki çekti. Spor Bakanı Vincenzo Spadafora ve Balotelli'nin formasını giydiği Brescia, maç sonrası yapılan açıklamalar nedeniyle Hellas Verona kulübünü ve Verona Belediye Başkanı'nı eleştirdi. Tarım Bakanı Teresa Bellanova da, "Mario Balotelli doğma büyüme İtalyalı. Kimliğini ve kendisini vatandaşı hissettiği ülkeyi belirleyen derisinin rengi değildir" dedi.

Brescia forması giyen Balotelli, maçın 54. dakikasında gelen tezahüratlara tepki göstererek topu tribünlere attı. Balotelli'yi sahadan ayrılmamaya, takım arkadaşları ve yetkililer ikna etti.

Hakemin müdahalesiyle yapılan anonsta, bu tür tezahüratların sürmesi halinde maçın yarıda bırakılacağı uyarısı yapıldı.

'Utanın, utanın, utanın'

29 yaşındaki golcü daha sonra Instagram'a yazdığı mesajda, Veronalı fanatik grubunun tribünlerinden maymun sesleri çıkarıldığını söyledi ve "Utanın, utanın, utanın" diye yazdı.

Verona Teknik Direktörü Ivan Juric ise ırkçı tezahürat iddiasını reddetti.

Verona Belediye Başkanı Federico Sboarina da "Ben bugün stadyumdaydım ama hiçbir ırkçı hakaret duymadım" dedi ve Balotelli'yi "hiçbir sebep olmaksızın bir taraftar grubu ve bir kente karşı medyatik bir atağa yol açmakla" suçladı.

Brescia takımından yapılan açıklamada ise Verona yönetiminin olayın ciddiyetini küçümsemesi eleştirildi.

'Balotelli tam olarak İtalyan olamaz'

Tartışma sürerken, Hellas Verona'nın fanatik taraftar grubunun liderinin bugün "Balotelli İtalyan, çünkü İtalyan vatandaşlığına sahip ama asla tam olarak İtalyan olamaz" demesi de tepkileri artırdı.

Hellas Verona fanatiklerinin lideri Luca Castellini, bir radyo programında yaptığı açıklamada, " 'Zenci' (negro) sözcüğünü söylemekte ne sorun var? Bizim de takımda zenci futbolcumuz var ve dün gol attığında tüm Verona onu alkışladı" dedi.

Mario Balotelli de bugün Instagram'da yeni bir paylaşım yaparak Castelli'nin sözlerine "Arkadaşlar bunun artık futbolla alakası yok… Sizden daha büyük toplumsal ve tarihsel durumlardan söz ediyorsunuz, küçük yaratıklar. Aklınızı yitiriyorsunuz cahiller…" diye tepki gösterdi.

İktidardaki 5 Yıldız Hareketi ve Demokratik Parti'nin de dahil olduğu birçok kesimden, hem ırkçı tezahüratlara hem de Verona fanatik grubu liderinin sözlerine eleştiri geldi.

İtalya Spor Bakanı: Verona Belediye Başkanı görüntüleri yeniden izlesin

İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, futbol takımlarının bu gibi vakaların ciddiyetini küçümsemesini eleştirdi ve "Hellas Verona'dan yaşananları kınamasını ve gerekli tedbirleri almasını istiyorum" dedi.

Spadafora, Verona Belediye Başkanı'na da görüntüleri yeniden izlemesi ve söz konusu tezahüratlarla arasına mesafe koyması çağrısı yaptı.

Tarım Bakanı Teresa Bellanova da "Mario Balotelli doğma büyüme İtalyalı. Kimliğini ve kendisini vatandaşı hissettiği ülkeyi belirleyen derisinin rengi değildir" dedi. Bellanova, Verona fanatikleri lideri Luca Castellini için ise "kibirli bir ırkçı" ifadesini kullandı.

Tartışmalara Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli de dahil oldu.

Sassoli Twitter'a yazdığı mesajda "Balotelli tam olarak İtalyandır. Balotelli tam olarak Avrupalıdır" dedi.