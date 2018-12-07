Mario Balotelli Sezon Sonunda Serbest Kalıyor

Galatasaray
ve Beşiktaş
gibi santrfor bölgesinde ciddi sıkıntılar yaşayan takımlar için transferde büyük bir fırsat doğacakmış gibi görünüyor.
Fransa
Ligue 1 takımlarından Nice forması giyen dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli
'nin sezon sonunda serbest kalması artık kesin gibi.
28 yaşındaki yıldız isim hakkında RMC Sport'a konuşan Nice Başkanı Jean-Pierre Rivere, oyuncularıyla sözleşme yenileyeceklerini düşünmediğini ifade etti.
Sözleşmesi 2019 yazında bitecek olan yıldız isim, ocak ayından itibaren başka takımlarla görüşmelere başlayabilecek ve anlaşma sağlanırsa bonservissiz olarak transfer edilebilecek. (Fanatik)
Beşiktaş,Galatasaray,Mario Balotelli
07 Aralık 2018 Cuma 18:08