Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj: Real Madrid maçını asla unutmayacağım

Galatasaray'da bir sezon oynamasına karşın taraftarın sevgilisi olan Mario Jardel, 2000/2001 sezonunda Real Madrid'e karşı kazandıkları Şampiyonlar Ligi maçının videosunu sosyal medya hesabından paylaştı ve sarı-kırmızılılara mesaj gönderdi.

04.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:32
Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj: Real Madrid maçını asla unutmayacağım

Galatasaray 'ın eski Brezilyalı futbolcusu Mario Jardel, 2000-2001 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya ekibi Real Madrid'i 3-2 yendikleri maça ilişkin sarı-kırmızılı taraftarlar için mesaj paylaştı.

Jardel, Ali Sami Yen Stadı'nda 3 Nisan 2001'de oynanan çeyrek final ilk maçıyla ilgili Instagram hesabından paylaştığı video mesajda, "Çok önemli bir karşılaşmaydı ve sahamızda 2-0 geri düşmüştük. Devre arasından sonra bu skora reaksiyon gösterdik. Heyecan doruktaydı. Sahada her şeyimizi veriyorduk ve skoru 3-2 yapan golü atarak Galatasaray'a galibiyeti getirdim. O günü asla unutmayacağım." yorumunda bulundu.

Öte yandan, konuşmasında Türkçe kelimelere de yer veren Jardel, "Merhaba", "Cim bom bom", "Çok güzel" gibi ifadeler kullandı.

Sarı-kırmızılılarda 2000-2001 sezonunda forma giyen Jardel, takımıyla UEFA Süper Kupa zaferi de yaşamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Mario Jardel, Real Madrid, Galatasaray, Spor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj: Real Madrid maçını asla unutmayacağım - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Menajeri ’Görüşmeler bitti’ dedi, Dorukhan çark etti: Yanlış anlaşıldım Spor
Menajeri "Görüşmeler bitti" dedi, Dorukhan çark etti: Yanlış anlaşıldım
Icardi’nin başını Wanda Nara yaktı! İtirafı yüzünden takımdan kovuldu Spor
Icardi'nin başını Wanda Nara yaktı! İtirafı yüzünden takımdan kovuldu
Hasan Ali transferinde G.Saray’a Premier Lig ekibi rakip oldu Spor
Hasan Ali transferinde G.Saray'a Premier Lig ekibi rakip oldu
Süper Lig ekibinin 5 oyuncusu yasağa takıldı! Sokağa çıkamayacaklar Spor
Süper Lig ekibinin 5 oyuncusu yasağa takıldı! Sokağa çıkamayacaklar
Korona tehdidini hiçe sayıyorlar: Maçları ertelemek için sebep yok Spor
Korona tehdidini hiçe sayıyorlar: Maçları ertelemek için sebep yok
Gelir rekoru kıran Ronaldo’nun yeni aracının fiyatı hayrete düşürdü Spor
Gelir rekoru kıran Ronaldo'nun yeni aracının fiyatı hayrete düşürdü
Sevgilisiyle karantinaya girmek isteyen güzel tenisçiden kalça pozu Spor
Sevgilisiyle karantinaya girmek isteyen güzel tenisçiden kalça pozu
’Herkese cevap vereceğim’ diyen Sharapova, telefon numarasını paylaştı Spor
"Herkese cevap vereceğim" diyen Sharapova, telefon numarasını paylaştı

Son Dakika Spor Haberleri

17:30: Dünya ve olimpiyat şampiyonu Atlı, mezarı başında anıldı - Spor 17:18: Dorukhan Toköz: "Kulübümde mutluyum" - Spor 17:12: Emre Belözoğlu: "4 Nisan 2015'in faillerinin bulunmaması camiamızı üzüyor" - Spor 17:08: Ahmet Nur Çebi'den Dorukhan Toköz isyanı! "Fikret Orman söz vermiş" - Spor 17:07: Dorukhan Toköz: Böyle bir dönemde ne kontrat, ne para talebim olur - Spor 17:03: Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir - Spor 16:32: Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj: Real Madrid maçını asla unutmayacağım - Spor 16:27: Wanda Nara'nın "Icardi İtalya'ya dönmek istiyor" itirafı, PSG'nin sözleşmesini feshetmesine neden oldu - Spor 16:06: Galatasaray'ın da istediği Hasan Ali Kaldırım'a Leicester City talip oldu - Spor 15:14: Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı - Haber 14:37: Cristiano Ronaldo, 9 milyon dolara araba satın aldı - Spor 13:06: Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı - Haberler