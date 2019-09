Mario Kart Tour Mobil Yarışları Bugün Başlıyor, iOS ve Android!

Mario Kart Tour Mobil Bugün BaşlıyorMario Kart Turu' mobil yarışları Android ve iOS'da saat 4'te ET' yani Türkiye saati ile saat 11: 00'de başlıyor.Mario Kart'ın mobil cihazlardaki oynayabilmek için geçen Ocak ayından beri bekliyoruz ancak neredeyse tamam gibi. Bir kaç gecikmeden sonra bugün başlıyor.Mario Kart Tour bugün uyumlu Android (4.4 veya daha yüksek) ve iOS (10.0 veya daha yüksek) cihazlarda piyasaya sürülüyor ve birçok kişi iPhone ve iPad'lerinde yüklü olduğunu bildiriyor. Kötü haberse, sunucular 4: 00 ET/ 1AM PT/ 10: 00 CEST'de açılıncaya kadar oynayamazsınız. Türkiye saatiyle 11: 00…O zamana kadar stratejinizi geliştirebilir, ücretsiz oynanabilir mekaniğine göz atmanın en iyi yollarını değerlendirebilir ve ayrıca bir Nintendo Hesabı oluşturduğunuzdan emin olabilirsiniz – oynamak için bir tane hesaba ihtiyacınız olacak.Nintendo ayrıca her şeyin nasıl çalıştığını açıklayan beş dakikalık bir video hazırladı. İzleyerek zaman kaybını en aza indirebilirsiniz.İlk iki hafta tur New York City merkezli parkurlarda geçecek. Oyuncular, turun ilk durağında Musician Mario ve Pauline'in Super Mario Odyssey'den kilidini açabilecekler.Ön kayıt yaptırmak için Google'ın Play Store'una veya Apple's App Store'a gidin; oyun birkaç saat içinde başlar başlamaz erişebilmelisiniz.MarioKartTour.com