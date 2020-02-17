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Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinde olmayacak

Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina yaşadığı sakatlık nedeni ile Fenerbahçe derbi maçında forma giyemeyecek.

17.02.2020 19:28 | Son Güncelleme: 17.02.2020 19:28Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinde olmayacak
Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina yaşadığı sakatlık nedeni ile derbi maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray'da ligin 22. haftasında oynanan Malatyaspor maçında sakatlanan Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı kulüp, Lemina'nın sağ üst arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Kulüp tarafından oyuncunun sağlı durumu hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Oyuncumuz Mario Lemina'nın sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adale grubu ve fasyasında orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA

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