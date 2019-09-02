Haberler» Spor» Haber

Mario Lemina, Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, Mario Lemina'yı satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

02.09.2019 22:50 Mario Lemina, Galatasaray'da
Galatasaray Kulübü, Mario Lemina'yı satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Mario Rene Junior Lemina ve kulübü Southampton Football Club Limited ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1 milyon avro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 30 Haziran 2020 tarihine kadar şirketimizin net 16 milyon avro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır." denildi.
Açıklamada ayrıca, Gabonlu futbolcuya net 2 milyon 50 bin avro sabit transfer ücreti ödeneceğine yer verildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Southampton, Galatasaray, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:02   Futbolda birinci transfer dönemi sona erdi
00:00   Erzurumspor'dan 3 transfer
23:59   Son dakika: Galatasaray Radamel Falcao transferini KAP'a bildirdi
23:58   "Çok doğru bir karar vermişim"
23:54   Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak: Türkiye'yi terk etmeyi bile düşündüm
23:50   Radamel falcao resmen galatasaray'da
23:37   Radamel falcao: çok doğru bir karar vermişim