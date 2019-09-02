Haberler» Spor» Haber

Mario lemina: galatasaray'ın adını avrupa'da yeniden duyurmanın zamanı geldi

Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'dan bir yıllığına kiraladığı Mario Lemina, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

02.09.2019 22:50 Mario lemina: galatasaray'ın adını avrupa'da yeniden duyurmanın zamanı geldi
Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'dan bir yıllığına kiraladığı Mario Lemina, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Transferde emeği geçen herkese teşekkür eden Lemina, "Öncelikle Başkanımıza ve transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu sene elimizden gelenin en iyisini yapıp en üst seviyede mücadele edeceğiz. Galatasaray'ı hak ettiği yere taşıyacağız. Benim de gelişimle kadronun tamamlandığını düşünüyorum, Galatasaray'ın adını Avrupa'da yeniden duyurmanın zamanı geldi" dedi.
Transferi sonrasında taraftara da mesaj veren Gabonlu oyuncu, "Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum, bana çok destek oldular ve buraya gelmemde önemli rol oynadılar. Ben de onlar için sahada elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.



Galatasaray, Southampton, Avrupa, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:02   Futbolda birinci transfer dönemi sona erdi
00:00   Erzurumspor'dan 3 transfer
23:59   Son dakika: Galatasaray Radamel Falcao transferini KAP'a bildirdi
23:58   "Çok doğru bir karar vermişim"
23:54   Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak: Türkiye'yi terk etmeyi bile düşündüm
23:50   Radamel falcao resmen galatasaray'da
23:37   Radamel falcao: çok doğru bir karar vermişim