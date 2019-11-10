Mario Lemina: Önemli bir galibiyet aldık, böyle oynamaya devam edeceğiz

Galatasaray'ın Gabonlu orta sahası Mario Lemina, Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 11. haftasında 2-0 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından konuştu.

"BÖYLE OYNAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Lemina, 2-0 kazandıkları maçın ardından, ''Önemli bir galibiyet aldık. Buraya kadar gelen Galatasaray taraftarlarına teşekkür ediyorum. Madrid'de onları çok üzmüştük. Ama burada sevindirdiğimizi düşünüyorum. Böyle oynamaya devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

"DEPLASMANDA GÜZEL BİR GALİBİYET ALDIK"

Öte yandan Adem Büyük, maç sonu yaptığı açıklamada, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "Kazandığımız için mutluyuz. Taraftarlarımıza bir armağan olsun istiyorduk. Ağır bir maçtan çıktık. Moral olarak negatif durumdaydık. Bugün kazanmak istiyorduk. İyi bir oyunla kazandık. Zannedersem pozisyon vermedik, gol yemedik. Deplasmanda güzel bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.