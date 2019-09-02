Haberler» Spor» Haber

Mario Lemina resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Mario Lemina'yı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Gabonlu oyuncu için Southampton'a 1 milyon euro ödenecek.

02.09.2019 22:42

Galatasaray, Southampton'dan Mario Lemina'yı bir yıllığına kiraladığını açıkladı. Sarı kırmızılı ekip, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'yı bir yıllığına kiraladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray'ın KAP'a gönderdiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcu Mario Rene Junior Lemina ve Kulübü Southampton Football Club Limited ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1.000.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 30.06.2020 tarihine kadar Şirketimizin net 16.000.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 2.050.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

Mario Lemina resmen Galatasaray'da

Southampton, Galatasaray, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:02   Futbolda birinci transfer dönemi sona erdi
00:00   Erzurumspor'dan 3 transfer
23:59   Son dakika: Galatasaray Radamel Falcao transferini KAP'a bildirdi
23:58   "Çok doğru bir karar vermişim"
23:54   Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak: Türkiye'yi terk etmeyi bile düşündüm
23:50   Radamel falcao resmen galatasaray'da
23:37   Radamel falcao: çok doğru bir karar vermişim