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Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyeceğini açıkladı

Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinde sahada olmayacağını açıklayarak, "Kalbim ve desteğim tamamen sizlerle kardeşlerim. Hep birlikte tarih yazalım aslanlar" dedi.

22.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:11

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan 'da Mario Lemina'nın son durumu belli oldu. Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta sakatlanan Lemina'nın sağ üst arka adale grubu ve fasyasında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmişti. Hafta içinde tedavisine devam edilen oyuncu Fenerbahçe derbisinde olamayacak.

Lemina konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sahada olamayacağım ancak kalbim ve desteğim tamamen sizlerle kardeşlerim. Hep birlikte tarih yazalım aslanlar!" ifadelerini kullandı.

Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyeceğini açıkladı

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (3)
KENAN:Korkup kaçarsın böyle
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HASAN HUSEYİN:Korona gelmis coktan... Siz neyin derdindesiniz
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GFB:Luis Gustavo''nun Fenerbahçe kadrosunda, Lemina''nın Galatasaray kadrosunda olup yarın ki derbide olmasını çok isterdim. İkisi de gerçekten üstün performans sergiliyor takımları için. Bu iki oyuncunun yokluğunda elle tutulur bir oyuncu performansı sergileyecek birisinin çıkacağını pek sanmıyorum. Çok pozisyonlu bir maç olmaz, pozisyona girebilen atarsa maçı 1-0 alır gibi duruyor.
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