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Mario Mandzukic, Katar'ın El-Duhail ekibine transfer oldu

Katar'ın El-Duhail ekibi, İtalya'nın Juventus takımından Hırvat futbolcu Mario Mandzukic'i transfer etti.

24.12.2019 20:52 | Son Güncelleme: 24.12.2019 20:52 Mario Mandzukic, Katar'ın El-Duhail ekibine transfer oldu
'ın El-Duhail ekibi, 'nın takımından Hırvat futbolcu Mario Mandzukic'i transfer etti.
El-Duhail Kulübü, 33 yaşındaki forvet Mandzukic ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Hırvat basınında yer alan haberlerde, Mandzukic'in 1,5 yıllık sözleşme karşılığında 10,5 milyon avro kazanacağı öne sürüldü.
Ülkesinde Dinamo Zagreb, Almanya'da Wolfsburg, Bayern Münih, İspanya'da Atletico Madrid gibi takımlarda oynayan tecrübeli golcü, 2015'ten bu yana Juventus'ta top koşturuyordu.
Geçen sezon Juventus'ta 33 maçta 10 gol atan Mandzukic, bu yıl ise forma şansı bulamadı.

Mario Mandzukic, Juventus, İtalya, Katar, Spor

Kaynak: AA

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