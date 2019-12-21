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Marius Sumudica: "21 puan hedeflemiştik, şu anda 23 puandayız"

Kasımpaşa deplasmanında 4-3 kazanan Gaziantep FK'da Teknik Direktör Marius Sumudica maçın ardından konuştu.

21.12.2019 20:13 | Son Güncelleme: 21.12.2019 20:18 Marius Sumudica:
deplasmanında 4-3 kazanan FK'da Teknik Direktör Marius Sumudica maçın ardından konuştu. İlk yarıda hedefledikleri 21 puanı geçtiklerini söyleyen Rumen teknik adam, devre arasında kadroya 4 transfer takviyesi yapılması gerektiğini ifade etti.

Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-3 mağlup ederek çıkışını sürdüren Gaziantep FK'da Teknik Direktör Marius Sumudica, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. 2 farklı devre izlediklerini söyleyerek sözlerine başlayan Sumudica, "Bu maçın ilk yarısı, ligde oynadığımız bütün maçlardan daha iyi olduğumuz bir yarıydı. Bulduğumuz 4 gol için değil, bu golleri nasıl hazırladığımız, topu oyunda tutmamız açısından söylüyorum. İkinci yarıda yediğimiz gollerden ilkinde Kana-Biyik sakatlanmıştı kenara gelmişti, 3. golde de Kenan sakatlanıp kenara gelmişti. 2 golde de 10 kişiydik. Şu anda konuşmak çok anlam ifade etmiyor. Anlam ifade eden 2 haftada aldığımız galibiyetler. Ben ilk yarı için 20-21 puan sözü vermiştim, şu anda 23 puanımız var. Haftaya sahamızda Yeni ile oynayacağız ve çok zor bir maç bizi bekliyor. Bugün Malatyaspor evinde Rize'ye kaybetti. Bu ligde her şey olabiliyor. Taraftarları, oyuncuları ve ekibimi tebrik ediyorum. Umarım Gaziantep şehri takım olma yoluna girmiştir" ifadelerini kullandı.

"4 oyuncuya ihtiyacımız var"

Hedefinin Gaziantep'i ligde tutmak olduğunu söyleyerek sözlerini sürdüren Marius Sumudica, "Kontratımda da zaten bu yazıyor. Takımı ligde tutarsam seneye de devam edeceğim. Her maça puan almak için çıkıyorum. Takımı yukarıda tutarsak herkes için daha iyi. Kulübe para kazandırmak da istiyorum. Kazandığımız her maçta kulüp de kazanıyor" dedi.

Devre arasında yapılacak olan takviyelerle ilgili de konuşan Sumudica, "Daha iyi olmamız için birkaç yeni arkadaşa ihtiyacımız var. 4 oyuncu daha takıma takviye edilmesi gerekiyor. Başkanımızla görüştüm bu 4 oyuncu hakkında. Bu 4 oyuncu takıma katılırsa Gaziantep daha da güçlü olacak" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Malatyaspor, Kasımpaşa, Gaziantep, Spor

Kaynak: İHA

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