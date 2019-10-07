Marius Sumudica: Andone'nin ilk 11'de oynaması çok zor

Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Romanya basınına konuştu. Galatasaray'ın Brighton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Andone'yi değerlendiren deneyimli hoca, "Andone'nin ilk 11'de oynaması çok zor. Özellikle Galatasaray'ın 10 puan topladığını ve bizim 1 puan altımızda olduğunu düşünürsek işler onun için daha güçleşecek. Hele ki takımdaki forma rekabeti nedeniyle şans bulması düşük bir ihtimal." dedi.

Florin Andone

"GOL ATMAK ZORUNDASINIZ"

Sumudica, "Andone, sahaya ruhunu koyan çok iyi bir futbolcu. Ancak o, bir skorer değil. Galatasaray gibi bir takımda kimse sizi beklemez. Bu yüzden sahaya çıktığınızda gol atmak zorundasınız." ifadelerini kullandı.