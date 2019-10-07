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Marius Sumudica: Andone'nin ilk 11'de oynaması çok zor

Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Galatasaray'ın golcü ismi Florin Andone ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sumudica, "Andone'nin ilk 11'de oynaması çok zor. Andone, sahaya ruhunu koyan çok iyi bir futbolcu. Ancak o, bir skorer değil." dedi.

07.10.2019 17:32

Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Romanya basınına konuştu. Galatasaray'ın Brighton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Andone'yi değerlendiren deneyimli hoca, "Andone'nin ilk 11'de oynaması çok zor. Özellikle Galatasaray'ın 10 puan topladığını ve bizim 1 puan altımızda olduğunu düşünürsek işler onun için daha güçleşecek. Hele ki takımdaki forma rekabeti nedeniyle şans bulması düşük bir ihtimal." dedi.

Florin Andone

"GOL ATMAK ZORUNDASINIZ"

Sumudica, "Andone, sahaya ruhunu koyan çok iyi bir futbolcu. Ancak o, bir skorer değil. Galatasaray gibi bir takımda kimse sizi beklemez. Bu yüzden sahaya çıktığınızda gol atmak zorundasınız." ifadelerini kullandı.

Marius Sumudica: Andone'nin ilk 11'de oynaması çok zor

Galatasaray, Gaziantep, Romanya, Spor

YORUMLAR(7)
GÖRÜNEN KÖY:Bu sezon başı Sumudica yı yeniden almalıydık.Zaten Kayserispora ilk getiren bizdik.Adam renkli bir kişilik onun sayesinde düşme korkusu olmadan bir sezon geçirdik.Adamı seviyorum.
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ABDURRAHİM ALBAYRAK:Bana bunu gol makinesi diye verdiler yandım anam yine mi kazıklandık . :))
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NO-NAME:Solda Babel'' in yerinde çok faydalı olur. . .
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ALİ AGA:Sen saha içinde duracağın yeri öğren sığırcık. Başakşehir maçında futbolcuya sataşıyor kendi işini yap çingene
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ANTİ FB:SANANE
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PROF. DR. AHMET ÇAKAR:sonuna kadar haklı
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