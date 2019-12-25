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Marius Sumudica gece hastaneye kaldırıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica'nın, zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.

25.12.2019 08:24 | Son Güncelleme: 25.12.2019 08:33

Süper Lig ekiplerinden FK teknik direktörü Marius Sumudica hastaneye kaldırıldı.

Doktorlar, zatürre teşhisi konulan Sumudica'nın hastaneden çıkmasının tehlikeli olduğunu Rumen çalıştırıcıya bildirdi. 48 yaşındaki çalıştırıcının geceyi hastanede geçirdiği belirtildi.

"NASIL OLDUM, BİLMİYORUM"

Rumen çalıştırıcı, hastanede yaptığı açıklamada, "Nasıl bu kadar kötü hasta oldum bilmiyorum. Umarım çabucak iyileşip Gaziantep'e geri gidip işimin başına dönerim." dedi.

Gaziantep FK, Süper Lig'in 17. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Marius Sumudica gece hastaneye kaldırıldı

Gaziantep, Spor


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