Marius Sumudica gece hastaneye kaldırıldı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica hastaneye kaldırıldı.

Doktorlar, zatürre teşhisi konulan Sumudica'nın hastaneden çıkmasının tehlikeli olduğunu Rumen çalıştırıcıya bildirdi. 48 yaşındaki çalıştırıcının geceyi hastanede geçirdiği belirtildi.

"NASIL OLDUM, BİLMİYORUM"

Rumen çalıştırıcı, hastanede yaptığı açıklamada, "Nasıl bu kadar kötü hasta oldum bilmiyorum. Umarım çabucak iyileşip Gaziantep'e geri gidip işimin başına dönerim." dedi.

Gaziantep FK, Süper Lig'in 17. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.