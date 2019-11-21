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Marius Sumudica Hagi beni arayarak ülkene dön dedi

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi ve teknik direktör Marius Sumudica basın mensuplarıyla toplantı düzenledi.

21.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:04Marius Sumudica Hagi beni arayarak ülkene dön dedi

Süper Lig ekiplerinden Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi ve teknik direktör Marius Sumudica basın mensuplarıyla toplantı düzenledi. Marius Sumudica, George Hagi'nin kendisini arayarak 'Küçük Anadolu takımında senin ne işin var' diyerek ülkesine dönmesini istediğini söyledi.

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri'nde yapılan toplantıda konuşan, teknik direktör Marius Sumudica, Benim ismim Milli Takım için belirlenen 3 hocanın arasında geçti. Ama ben burada mutluyum o yüzden gitmeyeceğim. Bu takımı ligde tutmak için söz verdim ve bu sözümün arkasında duracağım. Milli Takımın yanı sıra körfez ülkelerden de teklifler aldım. Ama Allah'ın yardımı ile buradaki 2 yıllık projelerimizi başarılı bir şekilde bitireceğim. Gazetelerde çıkan üzerine beni ilk arayan Hagi oldu. Bana 'küçük Anadolu takımında ne işin var' diyerek ülkeme dönmem gerektiğini söyledi. Ama ben Türkiye'yi seviyorum. Burası benim ikinci evim. Türkiye hakkında asla kötü bir şey söyleyemem çünkü burayı çok seviyorum diye konuştu.

Teknik direktörle ilgili hiçbir problemlerinin olmadığını ifade eder Mehmet Büyükekşi ise Gaziantep Futbol Kulübü olarak Süper Lig'e çıkararak büyük bir başarı elde ettik. Hiçbir zaman küme düşmeyeceğiz demedim. Ben bütün konuşmalarımda ilk 10'da olacağımızı söyledim. Bu konuda da hocamızla ilgili en küçük bir problemimiz yok.  Hocamızla sözleşmemizi 2 yıla çıkardık. 18 kulübün yarısı 10'uncu haftaya kadar hocalarını değiştirdi. Biz tam tersini yaparak hocamızın sözleşmesini uzattık. Bu sayede milli takıma gidecek mi gibi söylentileri ortadan kaldırmak istedik dedi.



Gheorghe Hagi, Gaziantep, Futbol, Spor

Kaynak: DHA

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