Mark Blum kimdir? Mark Blum kaç yaşında, neden öldü?
On İki Kızgın Adam'ın yeniden canladırıldığı yapımda yer alan Mark Blum, Al rolü ile de Obie Ödülü kazandı. Playwrights Horizons'da birçok çalışmada boy göstedi. Janet Zarish ile evli olan oyuncu 25 Mart 2020 tarihinde coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Peki, Mark Blum kimdir? Mark Blum hayatı, biyografisi haberimizde.
Mark Blum, Covid-19 virüsü sebebiyle yaşamını yitirdi. Son olarak Love Is Blind filminde yer aldı. 1950 yılında New Jersey'de doğdu ve eğitimini de Pennsylvania Üniversitesi'nde tamamladı. 2020 yılında Almost Family, Billions dizileriyle ekranlarda yer alıyordu. Mark Blum neden öldü? İşte, Mark Blum eşi ve filmleri...
MARK BLUM KİMDİR?
Blum, 14 Mayıs 1950 tarihinde New Jersey'de dünyaya geldimezun. 1968 yılında Columbia Lisesi'nden mezun oldu, arındandan Pennsylvania Üniversitesi'ni tamamladı.
Mark Blum 1970'lerde sahneye çıkmaya başladı. 1983'de Lovesick, Umutsuzca Arayan Susan (1985), Just Between Friends (1986), Crocodile Dundee (1986), Blind Date (1987) ve The Presidio (1988) filmlerinde rol aldı. Daha sonra Coin Heist (2017)'de göründü. 1987'de televizyonda Sweet Surrender'da rol aldı. Ayrıca 1990'da Capital News, 1997'de Frasier ve 1999'da NYPD Blue'da yer aldı. 2014'ten 2018'e kadar Ormanda Mozart'ta yer aldı.
Ünlü oyuncu, 1988-1989 sezonunda Albert Innaurato'nun Gus ve Al adlı oyununun Playwrights Horizons tarafından üstlenen yapımında Al rolü ile Obie Ödülü kazandı. Broadway'de Neil Simon'ın Yonkers'da Kayıp, Gore Vidal'ın En İyi Adamı ve Richard Greenberg'in The Assembled Part'lerinde yer aldı. 2013 yılında ise Model Daire'nin İlk Aşamalar adlı yapımında Max karakteri ile göründü.
Mark Blum, New York'taki HB Studio fakülte ekibindeydi. 2018 yılında, gerilim dizisi olan You'de Ivan Mooney karakteri ile tekrar rol aldı. New York'ta bir Broadway dışında tiyatro olan Playwrights Horizons'da düzenli olarak roller aldı. Mark Blum, Oniki Kızgın Adam'ın yeniden canlandırılması da dahil olmak üzere Broadway'de sık sık görev üstlendi.
JANET ZARİSH İLE EVLENMİŞTİ
Blum, televizyonda As the World Turns'da Natalie Bannon ve One Life to Life'da Lee Halpern olarak yer alan oyuncu Janet Zarish ile dünyavine girmişti. 25 Mart 2020'de NewYork-Presbiteryen Hastanesinde 69 yaşında COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
FİLMLERİ
1983 Lovesick
1985 Desperately Seeking Susan
1986 Just Between Friends
1986 Crocodile Dundee
1987 Blind Date
1988 The Presidio
1989 Worth Winning
1993 Emma and Elvis
1995 Miami Rhapsody
1995 The Low Life
1995 Denise Calls Up Dr.
1996 Sudden Manhattan
1997 Stag Ben Marks
1998 You Can Thank Me Later
2000 Down to You
2003 Shattered Glass
2007 The Warrior Class
2010 Step Up 3D
2011 The Green
2011 I Don't Know How She Does It
2013 Blumenthal
2015 How He Fell in Love
2016 No Pay, Nudity
2017 Coin Heist
2019 Love Is Blind