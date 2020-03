Mark Blum kimdir? Mark Blum kaç yaşında, neden öldü?

Mark Blum, Covid-19 virüsü sebebiyle yaşamını yitirdi. Son olarak Love Is Blind filminde yer aldı. 1950 yılında New Jersey'de doğdu ve eğitimini de Pennsylvania Üniversitesi'nde tamamladı. 2020 yılında Almost Family, Billions dizileriyle ekranlarda yer alıyordu. Mark Blum neden öldü? İşte, Mark Blum eşi ve filmleri...

MARK BLUM KİMDİR?

Blum, 14 Mayıs 1950 tarihinde New Jersey'de dünyaya geldimezun. 1968 yılında Columbia Lisesi'nden mezun oldu, arındandan Pennsylvania Üniversitesi'ni tamamladı.

Mark Blum 1970'lerde sahneye çıkmaya başladı. 1983'de Lovesick, Umutsuzca Arayan Susan (1985), Just Between Friends (1986), Crocodile Dundee (1986), Blind Date (1987) ve The Presidio (1988) filmlerinde rol aldı. Daha sonra Coin Heist (2017)'de göründü. 1987'de televizyonda Sweet Surrender'da rol aldı. Ayrıca 1990'da Capital News, 1997'de Frasier ve 1999'da NYPD Blue'da yer aldı. 2014'ten 2018'e kadar Ormanda Mozart'ta yer aldı.

Ünlü oyuncu, 1988-1989 sezonunda Albert Innaurato'nun Gus ve Al adlı oyununun Playwrights Horizons tarafından üstlenen yapımında Al rolü ile Obie Ödülü kazandı. Broadway'de Neil Simon'ın Yonkers'da Kayıp, Gore Vidal'ın En İyi Adamı ve Richard Greenberg'in The Assembled Part'lerinde yer aldı. 2013 yılında ise Model Daire'nin İlk Aşamalar adlı yapımında Max karakteri ile göründü.

Mark Blum, New York'taki HB Studio fakülte ekibindeydi. 2018 yılında, gerilim dizisi olan You'de Ivan Mooney karakteri ile tekrar rol aldı. New York'ta bir Broadway dışında tiyatro olan Playwrights Horizons'da düzenli olarak roller aldı. Mark Blum, Oniki Kızgın Adam'ın yeniden canlandırılması da dahil olmak üzere Broadway'de sık sık görev üstlendi.

JANET ZARİSH İLE EVLENMİŞTİ

Blum, televizyonda As the World Turns'da Natalie Bannon ve One Life to Life'da Lee Halpern olarak yer alan oyuncu Janet Zarish ile dünyavine girmişti. 25 Mart 2020'de NewYork-Presbiteryen Hastanesinde 69 yaşında COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

FİLMLERİ

1983 Lovesick

1985 Desperately Seeking Susan

1986 Just Between Friends

1986 Crocodile Dundee

1987 Blind Date

1988 The Presidio

1989 Worth Winning

1993 Emma and Elvis

1995 Miami Rhapsody

1995 The Low Life

1995 Denise Calls Up Dr.

1996 Sudden Manhattan

1997 Stag Ben Marks

1998 You Can Thank Me Later

2000 Down to You

2003 Shattered Glass

2007 The Warrior Class

2010 Step Up 3D

2011 The Green

2011 I Don't Know How She Does It

2013 Blumenthal

2015 How He Fell in Love

2016 No Pay, Nudity

2017 Coin Heist

2019 Love Is Blind