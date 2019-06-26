26.06.2019 10:55
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Mark Eliyahu, Zorlu PSM'de konser verdi

Mark Eliyahu, Zorlu PSM

Kamança sanatçısı Mark Eliyahu, "Let It Go" turnesi kapsamında hayranlarıyla buluştu.

Kamança sanatçısı Mark Eliyahu, " Let It Go " turnesi kapsamında hayranlarıyla buluştu.
Doğu ve Batı müziğini modern enstrümanlarla sentezleyen Eliyahu, Zorlu PSM'de sahne aldı.
Besteci, müzikolog ve tar üstadı olan babası Piris Eliyahu'nun da performans sergilediği konsere, müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.
Konserde babasının bir eserini besteleme hikayesini anlatan sanatçı, "Çocukken babam beni mağara, bir çölün ortası gibi özel yerlere müzik yapmaya götürürdü. Bu gezilerimiz bazen bir gece bazen ise bir hafta sürerdi. Bir keresinde çölün ortasındayken bir fırtına koptu. Fırtına boyunca bir şey yapamadık. Günün sonunda babam eline tarını aldı ve beste yapmaya başladı." ifadelerini kullandı.
Konserde, Rony Iwryn perküsyon, Haim Weiss klavye, Adi Rotem ise gitar ve klavyesiyle yer aldı.
İzleyenlerin de parçalara alkışlarla eşlik ettiği konserde, "Nana", "Tribe", "Segah", "Fidayde", "Coming Back", "Drops" ve "Water" gibi eserler icra edildi.
Kaynak: AA
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