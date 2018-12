MARKA 2018 Coşkulu Başladı

Lider konferans kuruluşu Yürekli'nin Yapı Kredi World ana sponsorluğunda düzenlediği MARKA 2018 Konferansı başladı.

Türkiye'deki en mükemmel organizasyon olarak anılan, MARKA kavramını Türkiye'ye tanıtan ve markaların gelişimindeki etkenlerin başında gelen MARKA Konferansı'nın birinci gününde alanının lider isimleri katılımcıların zihin dünyasında önemli etkiler bıraktılar. Nörobilimci Beau Lotto, YGA Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Yaman, 2019 perspektifini sunan ekonomi yazarı Uğur Gürses, yazar Ahmet Ümit, ünlü modacı Alice Temperley, stand-up'çı Kaan Sekban, ünü sınırlarımızı aşan tenor ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, dünyaca ünlü medya sanatçısı ve yönetmen Refik Anadol ve konferansın açılış konuşmasını yapmak için ev sahibi Yürekli Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Yürekli Şengör, MARKA 2018'in ilk seansında katılımcılara unutulmaz bir konferans deneyimi yaşattılar.

REFİK ANADOL'DAN MARKA 2018'E ÖZEL ESER

MARKA 2018'in tematik açılış filmi dünyaca ünlü medya sanatçısı ve yönetmen Refik Anadol tarafından tasarlandı. 500 metrekare alan kaplayan ve MARKA Konferansı salonunu çepeçevre saran led ekranlarda gösterilen eser, ışık ve müzik şovuyla katılımcıları büyüledi. MARKA Konferanslarının değişmez moderatörü BJ Cunnigham'ın sunuşuyla dev konuşmacılar sahne aldılar.

"MARKA KONFERANSININ DEĞİŞMEYEN ODAĞI İNSAN, DEĞİŞMEYEN DERDİ İYİ İŞ YAPMAK"

MARKA Konferanslarının yaratıcısı Yürekli Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Yürekli Şengör açılış konuşmasında MARKA Konferanslarının iş dünyasının yakın geleceğine şekil veren en güçlü fikir platformu olduğunu belirtirken MARKA Konferanslarının değişmeyen odağında insanın bulunduğunun altını çizdi. "Bugün hala bunu savunuyoruz. Markalar insanların, hayatın bir yansıması.19 yıllık serüvende MARKA Konferansıyla birlikte Türkiye'nin tüm markaları gelişti. Bugün MARKA Konferansı misyonunu geleceği şekillendirmek üzere daha da güçlendiriyor. Artık iş dünyasının en güçlü fikir platformu. Bambaşka sorumlulukları var. Bunlar arasında köklerine, kültürüne sahip çıkan bir anlayışı savunmak var. Bu değerleri korurken bir yandan da cesaretle yepyeni ufuklara götüren sayısız kapı açmak; bu kapılardan bilgi, cesaret ve motivasyon aşılamak var" dedi.

"ZORLAYICI KOŞULLAR DEMEK, 'FIRSAT' DEMEKTİR"

"Önümüzdeki iki gün 2019'un yol haritasını çizeceğiz" ifadesiyle MARKA 2018'in gündemini aktaran Yürekli Şengör, "Dünya ve Türkiye zorlayıcı bir dönemde, önümüzdeki yıl yine zorlayıcı koşullar bizi bekliyor. Ama MARKA Konferansı'nda çok iyi biliyoruz ki zorlayıcı koşullar demek 'fırsat' demektir, yeni çıkış yolları demektir. MARKA Konferansı olarak bir derdimiz var. Bizim en büyük derdimiz 'iyi iş' yapmak. İyi işe, yüksek kaliteye, potansiyeli yükseltmeye imrendirmek, özendirmek" şeklinde konuştu.

Ayşegül Yürekli Şengör, "O yüzden MARKA 2018'de iş fikirleri, marka örnekleri, teknolojik yenilikler kadar spor, müzik var... Sanat var... Mizah var... Edebiyat var... Hayatı tümüyle kucaklayan bu anlayış uçsuz bucaksız bir bakış açısı için besin kaynağı. Sorunlara çözüm üretmede en değerli yakıtın bu geniş bakış açısından kazanılan ipuçları olduğuna inanıyorum" dedi.

20. YILDA DA ANA SPONSOR YAPI KREDİ OLACAK

Ayşegül Yürekli Şengör'ün konuşmasında sahneye davet ettiği Yapı Kredi Perakende Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, MARKA Konferansı'yla yaptıkları işbirliğiniden duyduğu memnuniyeti dile getirirken MARKA Konferansı'nın 20. yılında, yani MARKA 2019'da da Yapı Kredi World'ün ana sponsor olacağını açıkladı. 2019 yılındaki sponsorlukla Yapı Kredi 18'nci kez aralıksız olarak MARKA Konferanslarının sponsorluğunu yapmış olacak.

"TÜRKİYE'NİN YENİ BİR HİKAYEYE İHTİYACI VAR"

Türkiye'nin en çok okunan ekonomi yazarlarından Uğur Gürses, Şirin Payzın'ın moderatörlüğünde MARKA 2018'e özel 2019 yılı için ekonomi analizini sundu. Ekonomi açısından kısa vadede bir sorun olduğunu ama artık teşhis konulduğu için uzun vadede bu krizin atlatılacağını anlatan Gürses, "Krizin karamsarlığından kurtulup, umutlu olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı. Global ölçekte de ABD-Çin ticaret savaşı, yükselen milliyetçilik ve oluşan ortamı değerlendiren Uğur Gürses, 2008 krizinin oluşturduğu şartların sonucunu yaşadığımızı aktardı. Ortada çözümsüz bir kriz olmadığını, bu krizden çıkış olduğunun altını çizip "Türkiye'nin hala avantajları var. Türkiye yaşadığı ekonomik krizlerin ardından bir hikaye yazdı ve çıkış yolu buldu. Bu ortamda da yeni bir hikayeye ihtiyacı var ve bunu yazacaktır toplum" şeklinde konuşan Gürses, iş dünyası liderleri için de "Şirketlerin kendi değerlerine ve paydaşlarına sahip çıkması gerekiyor" dedi.

KATILIMCILAR "İÇLERİNDEKİ DEDEKTİFİ" KEŞFETMEYE BAŞLADI

Türkiye'nin en çok ilgi gören, en sevilen, polisiye konusunda ilk akla gelen yazarlarından biri olan Ahmet Ümit, MARKA Konferansı için özel olarak kaleme aldığı öyküsünü sahnede Balçiçek İlter'e anlattı. MARKA Konferansı'nda konuşma yapmak üzere İstanbul'a gelen Rus bilim insanı Dr. Sergey Nikolayoviç'in bir anda kaybolması üzerine oluşan polisiye kördüğümü çözmek için katılımcılardan yardım isteyen Ahmet Ümit, onlara MarkaAPP üzerinden Komiser Nevzat karakteriyle iletişime geçip sırrı aydınlatmaları için bir gün süre verdi. "Bir ayrıntı vardır, bütün hakikat o ayrıntıdan yola çıkarak bulunabilir" diyen Ahmet Ümit, kıskanç koca Tuncay, mafya Hikmet, ilaç şirketi, Ruslar ve kendisine taksici süsü veren çeteden oluşan 5 olağan şüpheli arasından suçluyu doğru tahmin edenleri yarın açıklayacak.

"HER ŞEY ALGIYLA BAŞLAR" SEANSI 'DON'T SPEAK' İLE TAMAMLANDI

İnsan beyni, psikolojisi ve karar mekanizmaları arasındaki ilişkiyi derinden inceleyen büyük nörobilimci Beau Lotto, algı üstüne kurulu nörobilim araçlarını kullanarak bireylerin ve kurumların kaosun sınırlarında yaşarken nasıl başarı elde edebileceklerini anlattı. "Her şey algıyla başlar" diyerek başladığı ufuk açıcı sunumunda bağlamın her şey olduğunu ifade eden Lotto, beynimizin her zaman belirsizliği çözmeye çalıştığını çarpıcı örneklerle MARKA 2018 sahnesinde katılımcılara aktardı. MARKA Konferanslarının kuralı olan 15 dakika kuralını bilerek 1 saniye aşan Beau Lotto, salonda süreyi aşanlara sahneden inmeleri gerektiğini belirten ve Beau Lotto'nun konuşmasından önce "O şarkıyı çok seviyorum, dinlemek istiyorum" diye övdüğü MARKA geleneği "Don't Speak" şarkısının çalınmasına sebep oldu.

"GELECEK VİCDANLI TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİREN GENÇLERİN OMUZLARINDA"

Geleceğin vicdanlı ve donanımlı liderlerini yetiştirmek için YGA'yı kuran Sinan Yaman, YGA (Young Guru Academy) işbirliğiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklarımıza bilim eğitimini ulaştırmayı ve bilim sevgisini aşılamayı hedefleyen proje için kapsamlı ön hazırlıklarını anlatttı. Yaman, "Gelecek vicdanlı teknolojileri geliştiren gençlerin omuzlarında yükselecek. Bu anlamlı hayal için başlattığımız YGA Bilim Seferberliği'ne destek veren yeni hayal ortaklarımızla MARKA Konferansı'nda tanışmak geleceğe olan umudumuzu artırdı" ifadelerini kullandı.

"HİBRİT ZEKA HİÇ YENİLMİYOR"

Havacılık konusunda dünya lideri olan uluslararası şirket TAV'ın CEO'su Sani Şener, insan zekâsının önemine değindiği sunumda, MARKA Konferansı'nın iş dünyası üzerindeki "yenilenme" etkisinin altını çizdiği konuşmasında insan ve makine arasındaki ilişkiyi anlatırken, örnekler verip "Hibrit zekâ hiç yenilmiyor" dedi. Dünyadaki değişimi, "2020 yılındaki mesleklerin yüzde 30'u bugün daha yok" ifadeleriyle dile getiren Şener konuşmasında iş dünyası için şu öğüdü verdi: "Yıldızlar kayarken dilek tutmak istersiniz de tutamazsınız ya, düşünce hızı ışık hızına çok yakın olduğu içindir bu. Yıldızlar kayarken dilek tutabilirseniz eğer, tüm stratejilerinizi uygulayabilir ve geleceğin hatıralarını takır takır yazabilirsiniz."

TÜM KATILIMCILAR REFİK ANADOL'UN ESERİNDE

Dünyanın önde gelen medya sanatçılarından Refik Anadol, MARKA 2018 katılımcılarının barkodlarını kullanarak özel bir eser uygularken, yaratım sürecine dahil olan katılımcılar ufuk açıcı bir deneyim yaşadılar. Veri ve yapay zeka yardımıyla oluşturduğu eserini bir mimari yapı üzerinde yansıtarak sergileyen dünyadaki ilk sanatçı olan Anadol, Bill Gates'in koleksiyonuna da giren çalışmalara sahip. Dünyanın dev markaları Microsoft, Google, NVIDIA, Intel gibi dünya devleriyle işbirlikleri yapan Anadol'un Türkiye'de ses getiren Melting Memories Sergisi'nde bir koleksiyoner tarafından satın alınan ana eseri de özel izinle sergilenmeye başladı. Refik Anadol'un, seans sırasında Los Angeles Filarmoni Orkestrası işbirliğiyle Walt Disney Konser Salonu'nu kullanarak oluşturduğu eserini izleyen MARKA Katılımcıları uzun süre ayakta alkışladı.

ALİCE TEMPERLEY'DEN MODA'DA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KALICILIK

Kadınlar için tasarladığı kıyafetlerle vazgeçilmezlerden biri olan İngilz moda tasarımcısı Alice Temperley, Bj Cunnigham'ın sorularını yanıtladı. Temperley London markasının da yaratıcısı olan ve hayatının şu anki dönemini "Çok daha çevreciyim artık" şeklinde anlatan İngiliz modacı, "Az Çoktur" felsefesine olan inancını, sürdürülebilirlik, gezegene sahip çıkmak ve kalıcılık gibi değerleri moda dünyasına nasıl aşıladığını anlattı.

KAAN SEKBAN SAHNEYİ ELE GEÇİRDİ!

Cesur kararlarıyla hayatını değiştirip yeniden başlamanın önemli bir örneği olan Kaan Sekban, MARKA Konferansı sahnesinde konferansa özel gösterisiyle katılımcıları kahkahaya boğdu. MARKA 2018'in moderatörü BJ Cunnigham'la karşılıklı skeçleri ve onun sahnesini ele geçirerek yaptığı gösteri büyük beğeni toplayan Kaan Sekban, BJ Cunnigham ile yaptığı İngilizce skeçlerle, yurtdışında İngilizce gösteri yapma hayalinin ilk provasını da gerçekleştirmiş oldu.

MURAT KARAHAN'DAN YÜREKLİ SEANS

Şöhreti sınırlarımızı aşan, dünya çapındaki yeteneğiyle adından söz ettiren tenor Murat Karahan, hem sahnede olmak hem de Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak sahne dışında olmanın inceliklerini televizyon programcısı Aslı Şafak'la konuştu. Türkiye'nin yetiştirdiği önemli markalardan olan Karahan, Devlet Opera ve Balesi'ni dünya markası yapma hedefini anlatırken sahnede verdiği konserle de devleşti ve ayakta alkışlandı.

BİLİMLE GELECEK İÇİN SEFERBERLİK

Her yıl bir sosyal sorumluluk projesiyle iş birliği yaparak farkındalık yaratan MARKA Konferansı bu yıl da YGA ile Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklarımızı bilimle tanıştırmak için bilim seferberliği projesine destek oldu.