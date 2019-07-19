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Marka AVM Uludağ'ın zirvesine yerleşiyor

Dünyanın farklı ülkelerinden sayısı bine yakın sporcunun katılacağı Uludağ Ultra Trailer koşusu zorlu ve keyifli bir yarışa sahne olacak.

19.07.2019 11:03 Marka AVM Uludağ

Sur Yapı Marka AVM'nin yenilenme alanına isim sponsoru olduğu yarışın 13 km ve 30 km'lik ilk kısmı 20 Temmuz'da gerçekleştirilecek. 21 Temmuz Pazar günü ise 66 km ve 100 km'lik kısmının tamamlanacağı koşuya 15 ülkeden sporcular katılacak. Spor eğitmeni ve terapist Atakan Otman koşu öncesi sporculara recovery terapi ile ısınma eğitimi verecek.

Yarışın ilk 13 km ve 30 km'lik kısmı 21 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Diğer kilometre koşularının 22 Temmuz Pazar günü devam edeceği etkinliğe 15 ülkeden bine yakın sporcu katılacak.

Sporcular, Zeyniler, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Buzul Göletler, Uludağ Zirve, Softaboğan Şelalesi, Bakacak, Kurbağakaya ve Sarıalan gibi Bursa'nın önemli ve değerli lokasyonlarından geçerek hem zorlu hem de keyifli bir yarış deneyimi yaşayacaklar.

Kaynak: Bültenler
Uludağ, Sur, Güncel

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