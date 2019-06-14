14.06.2019 14:15
Haberler»Güncel » Haber

Marka değerini en çok artıran şirket Koçtaş

Marka değerini en çok artıran şirket Koçtaş

Ev geliştirme sektörü şirketlerinden Koçtaş, dünyanın en önemli uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in "Türkiye'nin En Değerli Markası" araştırmasında değerini en çok artıran marka oldu.

Ev geliştirme sektörü şirketlerinden Koçtaş, dünyanın en önemli uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in " Türkiye'nin En Değerli Markası" araştırmasında değerini en çok artıran marka oldu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaşamın olduğu her yeri geliştirmek ve güzelleştirmek için var olan Koçtaş, Brand Finance tarafından bu yıl 12.'si gerçekleştirilen "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" araştırmasında, yüzde 19'luk artış göstererek değerini en çok artıran marka oldu. İlk 100 değerli marka arasında, 2018 yılında 49. sırada yer alan Koçtaş, 2019 yılında 10 basamak tırmanarak 39. sıraya yükseldi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu, Türkiye'nin en değerli markaları arasında yer almaktan büyük bir memnuniyet ve gurur duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Çok kanallı perakendeciliğin dünyadaki hızlı gelişimiyle birlikte günümüzde çok daha fazla sayıda müşteriye dokunabiliyoruz. Koçtaş olarak, faaliyet gösterdiğimiz sektörde müşteri beklentisini en üst seviyede karşılamayı sürdürmek için aralıksız çalışıyoruz. Türkiye'nin en değerli markalarından biri olarak sektörümüze ve ülkemize değer katmayı sürdüreceğiz."
Kaynak: AA
Türkiye, Koçtaş, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:23 Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri, ilkokuldan mezun oldu
16:23 İzmir'den motosikletle Mardin'e gelip, öğrencilere karne hediyesi dağıttı
16:23 "HARABEyİZ" Kolektifi İlk Projesi'yle Beyoğlu'nun arka sokaklarında kapısını açıyor
16:23 Başarılı öğrenciler ödüllendirildi
16:23 Milan'dan unutulmaz futbolcularına idari görev
16:23 Hayallerini gerçekleştirmek için inşaat mühendisi oldu - TEKİRDAĞ
16:23 "Pinokyo" ilk kez bale sahnesinde
16:23 Mezuniyet töreninde evlilik teklifi
16:22 Binali Yıldırım'a Uyarladığı Şarkıyla İzlenme Rekoru Kırıyor
16:22 Dündar çifti yeniden bir arada: Can Dündar'ın eşi Dilek Türker Dündar Türkiye'den ayrıldı
16:22 Zorlu, kıvılcımlar hareketi gönüllülük haftasında geleceğe ışık yaktı
16:22 Okul tabelasındaki 'şht' kısaltması, 'şehit' olarak değiştirildi
16:21 Çanakkale'de 76 bin 469 öğrenci karne aldı
16:21 Öğrenciler yaz tatilini nasıl değerlendirmeli?